Zodiile care își pot schimba viața până pe 1 martie. Apar oportunități uriașe

De: Irina Vlad 25/02/2026 | 19:18
Pe baza previziunilor astrologice pentru martie 2026, care includ o eclipsă lunară semnificativă în Fecioară, Mercur retrograd în Pești și Pluto care își continuă transformarea în Vărsător, mai multe semne zodiacale sunt pregătite pentru schimbări majore în viață, accelerarea carierei și schimbări la nivel de destin. Iată care sunt cele 4 semne zodiacale care își pot schimba destinul în martie 2026.

În martie 2025, Berbecul, Racii, Balanțele și Capricornii sunt poziționați pentru a-și schimba destinul prin schimbări planetare majore, inclusiv un puternic stellium în Pești și o eclipsă solară. Aceste zodii vor experimenta progrese semnificative în carieră, relații și creștere personală, oferindu-le o oportunitate excelentă de a-și remodela viitorul.

BERBEC

Pentru Berbec, Venus activează zonele parteneriatului și identității. În timpul tranzitelor de la mijlocul anului, energia atracției crește dramatic. Persoanele singure atrag parteneri îndrăzneți și încrezători.Relațiile existente se îndreaptă spre discuții despre angajament. O relație romantică din trecut poate reapărea în timpul retrogradării lui Venus. De ce? Venus formează aspecte favorabile planetei dominante a Berbecului, Marte, accelerând deciziile romantice. Aceasta este o fereastră astrologică propice pentru sufletul pereche, în special la sfârșitul verii 2026.

RAC

Racul prosperă sub tranzitul semnului de apă al lui Venus. În 2026, Venus întărește energia legăturilor emoționale și stabilizează dinamica anterior incertă. Partenerii de lungă durată discută despre conviețuire sau căsătorie. Persoanele singure întâlnesc pe cineva prin intermediul familiei sau al rețelelor sociale. Claritatea emoțională înlocuiește confuzia de la începutul anului 2025.

Venus în armonie cu Jupiter extinde casa a 7-a a Racului, cea a relațiilor. Acest lucru sporește puterea horoscopului de compatibilitate și crește indicatorii astrologici de predicție a căsătoriei. Rezultatul? Siguranța înlocuiește îndoiala. Aceasta este una dintre cele mai puternice poziții din horoscopul amoros pentru 2026.

BALANȚĂ

Balanța este guvernată de Venus, ceea ce face ca fiecare ciclu astrologic de tranzit al lui Venus să fie profund personal. În 2026, Venus îmbunătățește imaginea de sine și magnetismul romantic. Relațiile toxice se dizolvă în timpul retrogradării. O relație mai sănătoasă și mai echilibrată ar putea lua naștere în toamna anului 2026. Impactul retrogradării lui Venus poate părea inițial perturbator, dar elimină dinamica dezechilibrată. Odată ce devine directă, energia romantică se stabilizează semnificativ pentru o parte din acești nativi.

CAPRICORN

Stabilitatea semnului de pământ întâlnește sprijinul lui Venus. Capricornul acordă de obicei prioritate carierei, dar tranzitul lui Venus activează casele plăcerii și romantismului în 2026. În aceste condiții, romantismul la locul de muncă devine posibil, iar barierele emoționale se reduc în mod neașteptat. Un partener serios apare în mediul profesional sau în contexte structurate. Venus formează un trigon cu pozițiile de pământ ale Capricornului, aducând compatibilitate stabilă în horoscop.

 

