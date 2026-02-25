Artistă din România, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan: ”Un încleștat de mâini și privire încețoșată”

Momente de panică pentru Amna. Artista a trecut prin clipe de groază, în timp ce se afla la volanul mașinii. Cântăreața plecase de la un concert, iar în drumul spre casă situația a luat o turnură complet neașteptată. Amna s-a speriat serios și a tras un semnal de alarmă în mediul online.

În urmă cu doar câteva zile, Amna a susținut un concert în Focșani. Imediat după finalul spectacolului, artista s-a urcat în mașină și a pornit spre București. Însă, în timp ce se afla pe autostradă a început să i se fac foarte rău.

Amna, la un pas de accident după ce i s-a făcut rău la volan

În timp ce conducea, Amna a simțit cum corpul îi cedează, iar o stare inexplicabilă de rău s-a instaurat. Vedeta a început să tremure, mâinile i s-au încleștat, așa că imediat cum a putut a oprit mașina pe banda de urgență.

Cum senzația de rău nu a dispărut, cântăreața a cerut ajutorul unui șoferi de TIR. Le-a cerut un calciu, însă aceștia nu aveam, așa că Amna a ajuns imediat și la un atac de panică.

„Vineri, după ce am plecat de la evenimentul din Focșani, pe autostradă, toată lumea ne grăbea: Hai, hai, hai, că se închid drumurile, am pornit înspre București și mi s-a făcut foarte, foarte rău. Am oprit pe dreapta imediat cum am putut pe banda de urgență. Am cerut ajutorul unor șoferi de TIR, care se aflau acolo (…) Nimeni nu avea calciu, evident. Un tremurat incredibil, un încleștat de mâini, a fost îngrozitor, îngrozitor! Privire încețoșată, atac de panică complet, vă dați seama, eu și fetele în mașină“, a povestit Amna, pe TikTok.

După ce și-a revenit, Amna le-a povestit fanilor din mediul online și ce s-a întâmplat cu ea. Se pare că toată starea de rău a acesteia i s-a datorat unui ceai. Mai exact, artista s-a întors din vacanță cu retenție de apă, iar pentru a scăpa de exces a apelat la ajutorul unui ceai.

Însă, Amna a ignorat modul de utilizare și a folosit în loc de un pliculeț de ceai, două. Iar din cauza acestui fapt a eliminat pe lângă excesul de apă inclusiv mineralele și sărurile din organism. Acesta fiind și motivul pentru ca i s-a făcut atât de rău.

