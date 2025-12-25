Artista va fi pe „naughty list” anul acesta: „Vreau să petrec sărbătorile cu Maluma și Ricky Martin”

Amna a avut parte de un an tumultuos sentimental, dar foarte bun profesional. Artista se afișa la începutul lui 2024 alături de un bărbat misterios pe care l-a ținut ascuns toată relația. Se visa alături de el, dar, din păcate pentru ea, lucrurile nu au mai funcționat, iar în urmă cu șase luni cântăreața dădea de înțeles că este singură. A suferit în relația anterioară și, ca orice artist și-a expus trăirile într-o melodie denumită sugestiv- Opțiunea ta. Acum, la câteva luni de la acel moment, Amna se focusează pe carieră, dar nu a ezitat să ne dezvăluie într-un interviu exclusiv CANCAN.RO cu ce bărbat celebru ar fi vrut să petreacă, dar și cum a ratat în ultim moment șansa.

Amna este una dintre cele mai de succes artiste de la noi, viața sa profesională a fost mai mereu pe pantă ascendentă, dar din punct de vedere sentimental lucrurile nu au fost mereu roz pentru ea.

Amna a ratat șansa de a își întâlni bărbatul visat: „Sunt atât de dezamăgită”

Chiar dacă viața sa amoroasă nu a fost una lispită de provocări, artista nu și-a pierdut optmismul și spune că admiră bărbații care au reușit să îmbine succesul profesional cu energia și pofta de viață. Se pare că artistei nu-i mai intră în grații bărbații de la noi, ci s-a reorientat la cei de peste hotare. Să nu mai spunem că era la un pas să își întâlnească bărbatul mult dorit, dar a ratat șansa pe ultima sută de metri.

„Aș petrece sărbătorile cu Maluma sau Ricky Martin, îmi plac mult amândoi și aș avea ce să învăț de la ei. Cred că mai degrabă cu Ricky Martin mi-ar plăcea să petrec. Mă uit cu foarte mult respect la el, cât muncește și ce drive are. Pare neobosit și are peste 50 de ani. M-am uitat cu admirație câtă energie are omul acela, pare neobosit. Cred că aș petrece sărbătorile cu el”, a spus Amna pentru CANCAN.RO.

Artista este dezamăgită că nu a apucat să își vadă feblețea pe scenă, mai ales că ocazia a fost mult mai aproape decât și-ar fi imaginat. Din cauza programului încărcat și a focusului pe carieră, Amna a ratat ocazia de a-l vedea pe Ricky Martin, lucru care și acum o apasă.

„Eu, fiind atât de workaholică și având atâtea pe cap,eu m-am știut că Ricky Martin vine în România. Spre rușinea mea, habar nu aveam. Și îmi pare rău că nu aveam nimic de făcut în ziua aceea, puteam să merg liniștită. Toate storyurile erau pline de Ricky Martin și îmi pare atât de rău că nu am mers. Sunt dezamăgită că l-am ratat, dar nici nu consider că l-au promovat așa cum trebuie”, a mai susținut ea.

Acum că am aflat cu cine și-ar fi dorit Amna să petreacă Revelionul și Crăciunul, propunem să revenim la realitate. Cum sărbătorește, de fapt, artista, aflăm de la ea.

„Crăciunul îl petrec la muncă și Revelionul la fel. De Revelion sunt pe Valea Prahovei, cântăm cu drag și spor și pe data de întâi, pentru că mai continuăm și pe întâi, suntem la Bran. Muncă, muncă și iar muncă”, a spus cântăreața.

