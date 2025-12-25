Acasă » Exclusiv » Artista va fi pe „naughty list” anul acesta: „Vreau să petrec sărbătorile cu Maluma și Ricky Martin”

Artista va fi pe „naughty list” anul acesta: „Vreau să petrec sărbătorile cu Maluma și Ricky Martin”

De: Delina Filip 25/12/2025 | 05:50
Artista va fi pe naughty list anul acesta: Vreau să petrec sărbătorile cu Maluma și Ricky Martin
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Amna a avut parte de un an tumultuos sentimental, dar foarte bun profesional. Artista se afișa la începutul lui 2024 alături de un bărbat misterios pe care l-a ținut ascuns toată relația. Se visa alături de el, dar, din păcate pentru ea, lucrurile nu au mai funcționat, iar în urmă cu șase luni cântăreața dădea de înțeles că este singură. A suferit în relația anterioară și, ca orice artist și-a expus trăirile într-o melodie denumită sugestiv- Opțiunea ta. Acum, la câteva luni de la acel moment, Amna se focusează pe carieră, dar nu a ezitat să ne dezvăluie într-un interviu exclusiv CANCAN.RO cu ce bărbat celebru ar fi vrut să petreacă, dar și cum a ratat în ultim moment șansa. 

Amna este una dintre cele mai de succes artiste de la noi, viața sa profesională a fost mai mereu pe pantă ascendentă, dar din punct de vedere sentimental lucrurile nu au fost mereu roz pentru ea.

Amna a ratat șansa de a își întâlni bărbatul visat: „Sunt atât de dezamăgită”

Chiar dacă viața sa amoroasă nu a fost una lispită de provocări, artista nu și-a pierdut optmismul și spune că admiră bărbații care au reușit să îmbine succesul profesional cu energia și pofta de viață. Se pare că artistei nu-i mai intră în grații bărbații de la noi, ci s-a reorientat la cei de peste hotare. Să nu mai spunem că era la un pas să își întâlnească bărbatul mult dorit, dar a ratat șansa pe ultima sută de metri.

„Aș petrece sărbătorile cu Maluma sau Ricky Martin, îmi plac mult amândoi și aș avea ce să învăț de la ei. Cred că mai degrabă cu Ricky Martin mi-ar plăcea să petrec. Mă uit cu foarte mult respect la el, cât muncește și ce drive are. Pare neobosit și are peste 50 de ani. M-am uitat cu admirație câtă energie are omul acela, pare neobosit. Cred că aș petrece sărbătorile cu el”, a spus Amna pentru CANCAN.RO.

Amna este dezamăgită că l-a ratat pe Ricky Martin Crăciunul asta
Amna este dezamăgită că l-a ratat pe Ricky Martin Crăciunul asta

Artista este dezamăgită că nu a apucat să își vadă feblețea pe scenă, mai ales că ocazia a fost mult mai aproape decât și-ar fi imaginat. Din cauza programului încărcat și a focusului pe carieră, Amna a ratat ocazia de a-l vedea pe Ricky Martin, lucru care și acum o apasă.

„Eu, fiind atât de workaholică și având atâtea pe cap,eu m-am știut că Ricky Martin vine în România. Spre rușinea mea, habar nu aveam. Și îmi pare rău că nu aveam nimic de făcut în ziua aceea, puteam să merg liniștită. Toate storyurile erau pline de Ricky Martin și îmi pare atât de rău că nu am mers. Sunt dezamăgită că l-am ratat, dar nici nu consider că l-au promovat așa cum trebuie”, a mai susținut ea.

Acum că am aflat cu cine și-ar fi dorit Amna să petreacă Revelionul și Crăciunul, propunem să revenim la realitate. Cum sărbătorește, de fapt, artista, aflăm de la ea.

„Crăciunul îl petrec la muncă și Revelionul la fel. De Revelion sunt pe Valea Prahovei, cântăm cu drag și spor și pe data de întâi, pentru că mai continuăm și pe întâi, suntem la Bran. Muncă, muncă și iar muncă”, a spus cântăreața.

CITEȘTE ȘI: Amna e ”periculoasă”! Condiția pe care o pune pentru a îmbrăca, din nou, rochia de mireasă: ”O fac în termenii mei!”

ACCESEAZĂ ȘI: Amna s-a vindecat de depresie și este hotărâtă să-și trăiască povestea de iubire: „Sunt pregătită! Este momentul meu!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în Crăciunițe
Exclusiv
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în…
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Exclusiv
Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul
Adevarul
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe...
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
Digi24
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”?...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit ...
Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit cei doi în oraș, de fapt
Rețeta de purcel umplut a lui Radu Anton Roman. Mirosul îți încălzește sufletul!
Rețeta de purcel umplut a lui Radu Anton Roman. Mirosul îți încălzește sufletul!
Horoscop rune 25 decembrie 2025. Laguz aduce un dezechilibru emoțional
Horoscop rune 25 decembrie 2025. Laguz aduce un dezechilibru emoțional
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate ...
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în Crăciunițe
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun. Rostește aceste cuvinte azi, 25 decembrie 2025, și vei avea ...
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun. Rostește aceste cuvinte azi, 25 decembrie 2025, și vei avea parte de minuni
Cartea de Tarot a zilei de 25 decembrie 2025. În prima zi de Crăciun, Doi de Cupe aduce conexiuni autentice
Cartea de Tarot a zilei de 25 decembrie 2025. În prima zi de Crăciun, Doi de Cupe aduce conexiuni autentice
Vezi toate știrile
×