Amna e ”periculoasă”! Condiția pe care o pune pentru a îmbrăca, din nou, rochia de mireasă: ”O fac în termenii mei!”

Amna este una dintre artistele care preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Blondina este într-o relație de ceva vreme, însă nu dorește să se expună publicului larg. Cu toate că la un moment dat a publicat o fotografie în care a dat de înțeles că este fericită la brațul unui domn, cântăreața este superstițioasă și preferă să țină lucrurile pentru ea. Cât despre o posibilă nuntă, nefiind la prima astfel de experiență, Amna a dezvăluit că se mai vede mireasă doar în termenii și în condițiile ei. Artista este o femeie foarte sigură pe ea și știe ce își dorește de la viață. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, artista a dezvăluit care ar fi condițiile impuse de ea pentru viitorul soț.

Cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață, așa am întâlnit-o pe Amna la un eveniment. Frumoasa vedetă a venit să le fie alături prietenelor sale, Andreea Ibacka și Majda. Și, că tot s-au revăzut, artista și-a amintit și cel mai amuzant moment petrecut alături de ele. Mai mult, artista nu s-a oprit aici cu dezvăluirile și ne-a mai spus cum a fost escapada în Dubai. A îmbinat utilul cu plăcutul, căci artista a și cântat la o nuntă în Dubai. Când va îmbrăca ea rochia de mireasă, dar și pretenții are de la viitorul soț, aflăm de la ea.

(CITEȘTE ȘI: La ce strategie apelează Amna pentru a-și controla fiul: „După ce ne contrazicem, încep să-i spun…”)

De ce își ține Amna relația departe de ochii curioșilor: „O să mă afișez când va fi și inelul”

CANCAN.RO: Îmi zicea Amna adineauri că nu a dormit mai deloc. Așa de bine arăți tu când nu dormi?

Amna: Am adormit în Uber, am dormit puțin, recunosc. Când mi-a zis șoferul că am ajuns, abia mă dezmeticisem. Ce nu facem noi pentru oamenii dragi, pentru oamenii de suflet. Andreea contează cu adevărat pentru mine și Majda la fel.

CANCAN.RO: Filmul este despre o prietenie. Și că tot vorbeai de Andreea Ibacka și Majda, povestește-mi, te rog, o amintire cu ele.

Amna: Am fost plecate la munte cu copiii și încercam să facem un trend. Aveam în pahare vitamina C, copiii nu știau ce avem noi acolo. Noi încercam să ne răsucim într-un fel, râdeam, iar copiii erau oripilați de distracția noastră. Noi ne puneam copiii să ne filmeze. Ei erau la job, noi eram la distracție. Îți dai seama.

CANCAN.RO: Îmi dau seama și este important că aveți pe cine să vă bazați. Am văzut că ai fost și în vacanță cu David, băiețelul tău?

Amna: Am fost la o nuntă în Dubai, am avut de cântat, eram la muncă, iar David a mers cu mine. Pentru el vacanță, pentru mine muncă.

CANCAN.RO: Ai îmbinat distracția cu munca? V-ați dat cu sandboard-ul?

Amna: Ne-am și distrat, am și muncit, ne-am și certat pentru că trebuie și puțină disciplină, copilul trebuie să înțeleagă când mami pleacă la muncă. Eu l-am luat cu mine de când eram mic ca să înțeleagă când este distracție, când e vorba de lucruri serioase și cum trebuie să respectăm oamenii și munca.

CANCAN.RO: Dar cu cine a stat? Iubitul nu a venit cu voi?

Amna: Am fost acolo cu mai mulți prieteni și am reușit să ne gospodărim.

CANCAN.RO: Dar el nu a fost? Știu că te-ai afișat la un moment dat cu un domn?

Amna: Nu m-am afișat cu nimeni, asta a scris presa. Când o să mă afișez eu, va fi și inelul, până atunci e cale lungă.

(VEZI ȘI: Decizia de ultimă oră pe care Amna a luat-o după ce s-a tunat! Test de foc pentru iubit: ”Avem juriul format din…”)

Artista este o femeie sigură pe ea și vrea să facă nuntă în termenii și condițiile sale

„E important să fie lucrurile puse pe hârtie înainte de nuntă”

CANCAN.RO: Ai cântat la o nuntă de români în Dubai?

Amna: Da, la niște români stabiliți în Dubai de foarte mult timp și a ieșit spectacol, la o nuntă. A fost superb, ei și-au dorit să fiu alături de ei și s-a nimerit la perfecție și cu David, cu tot. El își dorea foarte mult să vadă Dubaiul și am zis, asta e ocazia.

CANCAN.RO: Ți-a făcut poftă de nuntă această nuntă în Dubai?

Amna: Nu. Eu mereu am zis, nu este greu să te măriți, e greu să rămâi măritată. Deschideți ochii, fetelor, e o loterie și eu cred că oamenii după ce obțin ce își doresc au tendința de a își schimba comportamentul. De asta eu sunt foarte așezată când vine vorba de subiectul asta, iar când sentimentele sunt importante, lasă-le să fie. Ce contează un act?

CANCAN.RO: Nu te mai vezi mireasă?

Amna: Nu văd scopul. Dacă este să fim pe aceeași lungime de undă și în termenii mei, o fac. E foarte important să fie niște lucruri puse pe hârtie înainte (n.r. de nuntă). E cale lungă până acolo.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.