Calendar ortodox 9 ianuarie 2026. Rugăciune către sfântul făcător de minuni

În fiecare zi, CANCAN.ro îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă pace, înțelepciune și binecuvântare în viața ta, zi de zi.

Calendar ortodox 9 ianuarie 2026.

În această zi, a noua a lunii ianuarie, Biserica face pomenirea Sfântului Mucenic Polieuct, precum și a Cuviosului Părinte Eustratie, făcătorul de minuni.

Sfântul Mucenic Polieuct

Sfântul Mucenic Polieuct a trăit în vremea împăratului Deciu, în jurul anului 250, fiind ostaș în cetatea Meletina, capitala Armeniei. El era legat printr-o strânsă prietenie de Nearh, care era creștin, în timp ce Polieuct încă nu primise Sfântul Botez, deși avea inimă înclinată spre adevărata credință și viață curată.

Când împăratul a poruncit prigonirea creștinilor, Nearh s-a întristat nu de frica chinurilor, ci de teama că legătura sa cu Polieuct s-ar putea rupe. Aflând pricina mâhnirii prietenului său, Polieuct i-a descoperit o vedenie dumnezeiască: Hristos Însuși i Se arătase, dezbrăcându-l de haina cea veche și îmbrăcându-l în lumină, chemându-l să-L urmeze. Această arătare i-a întărit hotărârea de a se mărturisi creștin, chiar fără a fi primit încă botezul apei.

Însuflețit de râvnă, Polieuct a sfâșiat porunca împărătească împotriva creștinilor și a sfărâmat idolii purtați spre jertfă, călcându-i în picioare. Fapta sa a uimit pe toți cei de față. Felix, socrul său, însărcinat cu prigonirea creștinilor, a încercat să-l întoarcă prin vorbe, amenințări și bătăi, apoi prin lacrimile fiicei sale, Paulina, soția lui Polieuct. Dar nimic nu a putut clinti statornicia mucenicului, ba chiar mulți păgâni s-au întors la credința creștină văzând tăria lui.

În cele din urmă, Felix a poruncit să i se taie capul. Astfel, Sfântul Polieuct, botezându-se cu sângele său, a primit cununa muceniciei și s-a învrednicit de slava făgăduită celor ce se leapădă de sine pentru numele lui Hristos.

Cuviosul Părinte Eustratie, făcătorul de minuni

Tot în această zi este pomenit Cuviosul Părinte Eustratie, originar din satul Vitiani, din ținutul Tarsiei, născut din părinți bogați și binecredincioși, Gheorghe și Megheta. La vârsta de douăzeci de ani, aprins de dragostea lui Dumnezeu, a părăsit lumea și s-a retras în muntele Olimpului, la Mănăstirea Avgarilor, unde viețuiau unchii săi, Grigorie și Vasile.

Acolo a fost tuns în monahism și a dus o viață de adâncă smerenie și nevoință. Slujea fraților cu bucurie, nu avea grijă de cele lumești și se odihnea puțin, neavând loc statornic pentru somn. Timp de șaptezeci de ani, nu s-a culcat niciodată pe spate sau pe partea stângă. După adormirea egumenului, frații l-au rugat să primească conducerea mănăstirii, lucru pe care l-a făcut din ascultare.

În vremea prigoanei iconoclaste declanșate de Leon Armeanul, la îndemnul Cuviosului Ioanichie, Eustratie s-a retras în patria sa. După restabilirea cinstirii sfintelor icoane, în anul 842, sub împărații Mihail și Teodora, s-a întors la mănăstirea sa.

Ziua se ostenea cu lucrările mănăstirii, iar noaptea o petrecea în rugăciune și priveghere. Minunile săvârșite prin el erau multe și mărturiseau că a bineplăcut lui Dumnezeu. Apropiindu-se de sfârșit, i-a chemat pe frați și i-a îndemnat să păzească făgăduințele monahale, amintindu-le de deșertăciunea celor trecătoare și de veșnicia celor cerești. Apoi, ridicându-și mâinile și ochii spre cer, și-a dat sufletul în mâinile Domnului. A trăit nouăzeci și cinci de ani.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Rugăciune către Sfântul Mucenic Eustratie

Sfinte Mucenice Eustratie, ales al lui Hristos și purtător al cununii nestricăciunii, auzi-ne pe noi, cei ce cu credință alergăm la ajutorul tău. Tu, care nu din chemare omenească, ci din voia cerului ai fost chemat la mărturisirea adevărului, roagă-te pentru sufletele noastre, ca și noi să urmăm cu statornicie calea mântuirii.

Tu, care ai potolit tulburarea patimilor prin tăria harului și ai ales desfătarea cerească mai presus de toate cele trecătoare, întărește-ne și pe noi în nevoințele vieții. Ajută-ne să lepădăm slăbiciunea firii și să biruim ispitele vrăjmașului, precum ai zdrobit îndrăznelile demonilor prin puterea lui Hristos.

Sfinte Eustratie, tu care ai răbdat cu bărbăție valurile durerilor și ai stat neclintit în credință, chiar lipsit fiind de cei dragi ai tăi, dă-ne și nouă duh de răbdare și nădejde. Învață-ne să nu ne clătinăm în necazuri, ci să ne încredințăm voii lui Dumnezeu, știind că prin cruce vine bucuria cea veșnică.

Tu, care ai fost izbăvit de fiarele cele văzute și ai biruit fiarele cele nevăzute, ocrotește-ne de primejdiile trupești și sufletești. Fii nouă mijlocitor înaintea Tronului ceresc, ca să dobândim pacea inimii, curăția minții și puterea de a rămâne credincioși până la sfârșit.

Roagă-te, Sfinte Mucenice Eustratie, împreună cu toți mucenicii, către Domnul nostru Iisus Hristos, ca pentru rugăciunile tale să ne mântuiască sufletele, să ne întărească în credință și să ne învrednicească de Împărăția cerurilor.

Amin.

Pilda Zilei

Care ochi văd mai bine?

Întrebatu-l-a cineva pe un bătrân înțelept, zicând:

„Care sunt ochii ce văd mai bine: cei negri sau cei albaștri? Oare ai bărbaților sau ai femeilor? Sau poate ai oamenilor ori ai dobitoacelor?”

Iar bătrânul, oftând adânc, i-a răspuns cu blândețe:

„Ochii care văd mai bine sunt ochii zavistiei. Aceștia străbat depărtările fără osteneală, pătrund în cele mai mici amănunte și, cu o iuțeală vicleană, descoperă tot ceea ce este ascuns.

Căci ochiul pizmuitor nu obosește niciodată. El vede neîncetat faptele aproapelui, socotește pașii lui, cântărește vorbele și cercetează gândurile, chiar și acolo unde nu sunt. Atât de ascuțită este vederea lui, încât adesea născocește lucruri care nu există și dă viață umbrelor.

CITEȘTE ȘI : Salariu preot 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime și poziția ocupată

Obiceiul vechi care se mai ține și astăzi de Bobotează. Ce simbolizează, de fapt, acest ritual și de ce a dispărut din multe zone