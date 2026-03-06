Bianca Drăgușanu, aniversare plină de emoții! Ce surpriză i-a pregătit Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu și-a marcat aniversarea într-un cadru special, înconjurată de oameni apropiați și de momente care au transformat ziua într-una memorabilă. Vedeta a împlinit 44 de ani, iar cei dragi au început pregătirile pentru această ocazie. Atmosfera a fost una caldă, în care prietenii i-au cântat și i-au trimis urări de bine.

Cel mai sensibil moment al zilei a fost legat de fiica vedetei, Sofia, în vârstă de nouă ani. Gestul copilului a reușit să o impresioneze profund pe sărbătorită, transformând aniversarea într-un moment cu adevărat special. Relația apropiată dintre mamă și fiică este cunoscută de mult timp de cei care o urmăresc pe vedetă, iar astfel de momente scot în evidență legătura puternică dintre ele.

Cum și-a sărbătorit Bianca Drăgușanu ziua de naștere

Printre invitații care i-au trimis urări s-au numărat persoane cunoscute din lumea mondenă, dar și apropiați din familie. În cadrul întâlnirii s-au regăsit, printre alții, cântăreața Nicole Cherry și influencerița Larisa Udilă. De asemenea, la aniversare a fost prezentă și Sabina, sora lui Gabi Bădălău, semn că legăturile dintre familii au rămas apropiate. Întâlnirea a fost una relaxată, cu multă bună dispoziție, fotografii și urări care au venit pe tot parcursul serii.

Pe lângă imaginile de la întâlnirea cu prietenii, vedeta a împărtășit și cadre dintr-un spațiu elegant, cel mai probabil o cameră de hotel pregătită special pentru această ocazie. Decorul era dominat de baloane în formă de inimă și elemente romantice, sugerând o surpriză pregătită cu atenție la detalii. Fotografiile au atras imediat atenția celor care o urmăresc, iar mulți au presupus că gestul ar fi venit din partea lui Gabi Bădălău, partenerul ei.

În imaginile publicate, vedeta nu apare alături de el, însă atmosfera romantică și alegerea muzicii au lăsat loc de interpretări. În fundalul clipului distribuit pe rețelele sociale se auzea piesa Love Story a artistei Indila, o melodie cunoscută pentru mesajul său sentimental.

