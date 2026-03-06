Acasă » Știri » Connect-R revine la Sala Palatului, de ziua lui. La 44 de ani, „Ziua lui Ștefan” se sărbătorește pe 9 Iunie 2026

Connect-R revine la Sala Palatului, de ziua lui. La 44 de ani, „Ziua lui Ștefan" se sărbătorește pe 9 Iunie 2026

Connect-R revine la Sala Palatului, de ziua lui. La 44 de ani, „Ziua lui Ștefan” se sărbătorește pe 9 Iunie 2026
Connect-R revine la Sala Palatului, de ziua lui. La 44 de ani, „Ziua lui Ștefan” se sărbătorește pe 9 Iunie 2026

Connect-R, unul dintre cei mai iubiți artiști din România, anunță cea de-a șaptea ediție a concertului aniversar „Ziua lui Ștefan”, eveniment ce va avea loc pe data de 9 Iunie 2026 la Sala Palatului din București.

Pentru prima dată, show-ul va fi Urban Lăutăresc, o fuziune perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească Cu ocazia împlinirii vârstei de 44 de ani, artistul promite un spectacol de excepție, un show grandios, plin de emoție, surprize muzicale și momente de neuitat, alături de prieteni din lumea muzicii și de fanii care îi sunt alături an de an în această zi specială.

„Pentru prima dată, show-ul va fi Urban Lăutăresc, o fuziune perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Publicul trebuie să știe că ne vom pregăti de un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză, care vor întregi atmosfera acestui eveniment unic în Romania!”, declară Connect-R.

Un concept unic, confirmat deja de 7 ediții

„Ziua lui Ștefan” este mai mult decât un concert — este o sărbătoare colectivă, un ritual anual în care artistul și publicul său se regăsesc într-o atmosferă unică, greu de comparat cu orice alt eveniment muzical. Fiecare ediție a adus surprize, colegi de scenă neanunțați și momente care au rămas în memoria fiecărui spectator. Ediția a VII-a nu face excepție: invitații speciali vor rămâne o surpriză, dezvăluiți publicului chiar pe scenă, în stilul care l-a consacrat pe Connect-R ca o gazdă generoasă și imprevizibilă.

„Pentru mine, ‘Ziua lui Ștefan’ nu este doar un concert aniversar, este întâlnirea mea anuală cu oamenii care mi-au fost alături în fiecare etapă. Faptul că am ajuns la a șaptea ediție îmi confirmă că această idee, născută din dorința de a-mi petrece ziua pe scenă, a devenit o tradiție reală. La 44 de ani, simt aceeași emoție ca la prima ediție și aceeași responsabilitate de a oferi un spectacol sincer, viu, fără rețete repetate. Nu anunț încă invitații, pentru că îmi place energia surprizei, reacția autentică din sală, momentul în care publicul descoperă odată cu mine ce urmează. ‘Ziua lui Ștefan’ este despre comunitate, despre muzica ce ne leagă și despre bucuria de a fi împreună. Pe 9 iunie vreau să trăim din nou sentimentul că Sala Palatului devine, pentru câteva ore, casa noastră.”, declară Connect-R.

Bilete se pot achiziționa online pe iabilet.ro, organizatorii punând la dispoziția publicului mai multe categorii de tichete:

Golden VIP – 466.62 lei
VIP – 360.57 lei
Categoria 1 – 256.64 lei
Categoria 2 – 209.98 lei
Categoria 3 – 163.32 lei
Categoria 4 – 116.66 lei

