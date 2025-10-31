Acasă » Exclusiv » Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au dat rateu la capitolul outfit! Nu mai sunt deloc pe aceeași lungime de undă!

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au dat rateu la capitolul outfit! Nu mai sunt deloc pe aceeași lungime de undă!

De: Andrei Iovan 31/10/2025 | 23:40
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău bifează, de regulă, apariții care par bine gândite dinainte. Ținute asortate, sau măcar, să fie din același film. Dar iată că de data asta nu le-am mai ieșit, iar CANCAN.RO are imaginile doveditoare. Cei doi îndrăgostiți (incompatibili din punct de vedere vestimentar), au mers la Adamo, acolo unde, probabil, au stabilit cu punct și virgulă detaliile următoarei apariții în public. Nu de alta, dar parcă de data aceasta, discrepanța era prea mare. Nu ne credeți? Haideți să analizăm împreună imaginile. 

De cele mai multe ori, bărbatul este cel care nu se îmbracă suficient de elegant, la fel ca partenera. Lucrurile stau diferit însă în cuplul Drăgușanu-Bădălău, cel puțin de data aceasta. Vi i-am mai prezentat noi și în alte circumstanțe, prin parc, pe la diverse restaurante din Capitală, iar de obicei, sunt destul de sincronizați atunci când vine vorba de outfit-uri. Ce s-o fi întâmplat de data aceasta?

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu s-au sincronizat deloc la capitolul ținute.
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu s-au sincronizat deloc la capitolul ținute.

Poate a avut Gabi vreun eveniment, dar a vrut să bifeze și o ieșire cu iubita. Poate ea pur și simplu „nu a avut chef azi”. Nu prea și-a luat în serios rolul de divă supremă. Nu credeam că am putea spune asta vreodată, dar iată cum partenerul ei de viață a eclipsat-o total. 🤣

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, incompatibili pe fashion

La o privire mai atentă, unii ar putea spune că totuși există elemente similare în ținutele celor doi. Gabi Bădălău, îmbrăcat la patru ace, apretat și călcat la dungă, cu un costum negru, țiplă, cămașă albă, pantofi, curea Hermes și ochelari de soare. Men in black, direct! Ea, în blugi. 😆 Bine, nu doar blugi, nu vă speriați! Pomeneam de elemente comune ale ținutei. La jeansii oversized, light blue, a adăugat și un sacou negru, cropped, și un tricou alb. Și două genți. Bine, una era un necessaire. Cromatic, de la distanță, în partea de sus se asortau. Dar ce facem cu restul ținutei?

Nu tu tocuri, așa cum ne-a obișnuit de alte dăți, ori paiete, ceva. Am putea să spunem că iubita afaceristului a vrut să fie comodă. Nimic de obiectat aici. Poate totuși data viitoare vor reuși să se sincronizeze mai bine la capitolul fashion. Noi vom fi oricum cu ochii pe ei și, ca de obicei, vă vom ține la curent. Așteptăm o apariție demnă de un adevărat power-couple!

