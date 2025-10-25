După ani de împăcări și despărțiri, Bianca Drăgușanu schimbă foaia! Relația cu Gabi Bădălău trece la alt nivel: “Mă face să mă simt…”

Bianca Drăgușanu trece printr-o perioadă de transformare totală! Diva a decis că e momentul să își reseteze complet viața și să renunțe la tot ce nu îi mai aduce energie bună. Vedeta a început deja schimbările, iar primul pas a fost… să nu se mai afișeze cu Gabi Bădălău! După ani de scandaluri, împăcări și despărțiri, Bianca pare că vrea să își țină fanii în suspans. Motivul pentru care diva nu se mai afișează deloc cu partenerul ei, îl aflați în rândurile de mai jos. Fosta soție a lui Victor Slav a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a luat mai multe decizii, dar nu mereu s-a ținut de cuvânt. De exemplu: Punea punct cu Gabi Bădălău (sau mai degrabă virgulă) și apoi, se împăcau, de parcă nimic n-ar fi existat. Dacă ne amintim bine, nici nu a mai contat când poliția și-a făcut apariția la ușa afaceristului pentru a interveni în conflictul între cei doi (unul destul de mare). Ei bine, după atâtea despărțiri și împăcări, Bianca și Gabi au făcut o alegere în ceea ce privește relația lor: să nu se mai afișeze împreună. Poate, poate așa nu se vor mai certa! Dar, până la urmă, care să fie baiul? Că doar știm cu toții despre relația lor. Nu ar fi vreo noutate. Totuși, Bianca ne-a dezvăluit motivul real pentru care a luat această decizie… matură, putem zice 🙂

Motivul real pentru care Bianca Drăgușanu nu se mai afișează cu Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. Scandaluri, despărțiri, împăcări, poliție, iubire…Ce să mai, e o relație cu de toate, ca-n serialele turcești, dar fără un final. Când vine vorba de divă și de afacerist, „serialul” are un număr de sezoane nelimitat. Dar pentru a mai tăia din tensiunea așa-zișilor cinefili, protagoniștii au decis să facă o schimbare majoră în relația lor și anume, să își trăiască marea iubire în liniște, departe de ochii lumii. Motivul? CANCAN.RO a obținut declarațiile mult așteptate de la Bianca.

Sunt foarte bine, sunt foarte sănătoasă. O să…O să fac niște schimbări în viața mea. Fac multe lucruri în fiecare zi, dar ideea este că sunt foarte bine! Nu mă mai postez aproape deloc cu el (n.r Gabi Bădălău). La ce m-ar ajuta să îmi expun viața personală? Nu m-a ajutat la nimic. Foarte mulți ani de zile am stârnit doar controverse și nu mă mai interesează oricum. Eu fac ce îmi place mie și ce mă face să mă simt confortabil. Nu mi se mai pare nimic., a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO

Bianca Drăgușanu – În topul celor mai îndrăznețe soferițe: „Nimeni nu e perfect”

Chit că are un bolid de lux de peste 250.000 de euro, Bianca Drăgușanu nu încalcă niciodată limita de viteză. Nu că ar respecta indicatoarele, dar îi e frică să meargă mai tare decât prevedea legea. În rest, diva…nu ține cont de nimic, iar amenzile sunt fără număr!

Sunt pasionată de mașini, dar nu de viteză. Nu întrec limita de viteză, nu sunt pasionată, dar am făcut alte lucruri, ca orice șofer. Mai una, mai alta, mai parchez pe unde nu trebuie…Nimeni nu e perfect! Am luat amenzi fără număr. Dau pomelnicul din dotare, că mna, fiecare amendă vine cu un pomelnic la pachet și asta este!, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO

