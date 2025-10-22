Bianca Drăgușanu are preț fix! Se scoală din pat doar pentru superoferte, dar vrea să se reorienteze: “Mă apuc de vândut castraveți în piață”

La avanpremiera filmului „Cursa”, Bianca Drăgușanu a reamintit tuturor că nu orice invitație sau rol poate să o scoată din casă. Are un preț MINIM pentru care se dă jos din pat, și suma nu e deloc mică, să știți. Între atelierul de rochii și campanii, blondina jonglează și cu alte proiecte, dar nu exclude o reconversie profesională și s-o vedem și la tarabă. Ea a spus-o, nu noi!

CANCAN.RO: Bianca, ai venit la avanpremiera filmului “Cursa” ce urmează să intre în cinematografe din 24 octombrie

Bianca Drăgușanu: Am venit invitată de Codin Maticiuc. Au mai fost dăți când m-a invitat şi n-am reuşit să ajung, şi astăzi m-am simţit onorată să-i fiu alături în filmul ăsta în care joacă, “Cursa”, pentru că mi se pare foarte tare.

În ultimii ani, românii fac filme foarte bune, imprevizibile și amuzante.

CANCAN.RO: Dacă ai primi un rol într-un film, ce ți-ar plăcea să joci? Cum ar trebui să fie rolul ca să-ți dai acceptul?

Bianca Drăgușanu (râde – n.r.). Eu sunt eu, nu știu, n-aș accepta orice, evident. Depinde de buget, nu vin nici pe gratis și depinde de rol. Adica nu sunt vreo disperată să apar, ca eu apar și fără să fac ceva.

CANCAN.RO: Ce proiecte ai? Cât muncești?

Muncesc de dimineaţă până seara, am zile în care cad ruptă, obosită, şi mă gândesc serios să schimb profilul de activitate. Mă solicită prea tare, da. Nu ştiu, mă apuc de vândut castraveți în piață. (râde – n.r.).

Am atelierul, da, și clinica unde colaborez, e o clinică de beauty. Și mai am campaniile, extensiile, mai am multe lucruri.

Bianca arată ”țiplă”, dar cu sacrificii

CANCAN.RO: Pentru ce sumă nu se dă jos Bianca Dragusanu din pat? Sau pentru ce sumă se dă jos din pat?

Minim 3.000 euro! La orice job, altfel nu, nu mai pierd timpul. Locul de parcare, timpul meu, nu.

CANCAN.RO: Cum reusești să-ti menții silueta? Cât de greu este?

Am un stil de viață echilibrat, mănânc corect. Nu sar mesele, dar am renunțat la carbohidrați. Mai băgăm cartofi prăjiți, mai băgam pizza… Acum am renunțat de tot.

CANCAN.RO: Ce face Sofia?

E foarte bine, a împlinit 9 ani, vrea să fie medic veterinar, îi plac mult animalele, vrea un șarpe acasă. Vrea și o nurcă, vrea gradină zoologică acasă. Vrea să fie medic veterinar, dar de la a zice pana la a face e poveste lungă. O să vedem. O sustin.

