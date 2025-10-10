Bianca Drăgușanu le răspunde haterilor, după ce i-au criticat apariția la PRO TV. De ce are barba ascuțită și ce intervenție estetică majoră își face

Bianca Drăgușanu a lansat un mesaj dur în mediul online. Aceasta a dat de pământ cu toți cei care au criticat-o pentru felul în care arată și pentru operațiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Vedeta nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume și a transmis un mesaj tranșant pentru toți cei care au avut de comentat la adresa ei.

Bianca Drăgușanu este una dintre puținele vedete care a vorbit mereu deschis despre intervențiile estetice la care a apelat. A trecut de multe ori pragul cabinetului medicului estetician și nu s-a ferit să o recunoască. Deși mereu a fost deschisă atunci când vine vorba de intervențiile estetice, blondina este adesea criticată pentru aspectul fizic.

Bianca Drăgușanu, mesaj tranșant în mediul online

Într-un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, Bianca Drăgușanu și-a exprimat, pe deplin, nemulțumirea față de comentariile răutăcioase pe care le-a primit după ce a apărut în cadrul emisiunii „La bine și la Roast” de la PRO TV. Aceasta a mărturisit că fiecare este liber să facă ce dorește cu propriul corp și că nu are de dat explicații nimănui.

Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că este foarte mândră de corpul ei și de felul în care arată și că nu își trăiește viața pentru a mulțumi pe alții. De asemenea, ea a mai precizat că urmează să ajungă, din nou, pe mâinile medicilor pentru alte intervenții pe care și le asumă și care o fac să se simtă foarte bine în pielea ei.

„Hai să stăm puțin de vorbă. În urma emisiunii la care am participat aseară, la PRO TV, am observat că am din nou foarte mult hate. Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de barba mea ascuțită. Ok, vă deranjează. Ce vreau să vă spun? Nu mi-am ascuțit barba, dar pentru că am slăbit în jur de 12 kg din ianuarie, și am slăbit fără Ozempic și Mongearu și alte chestii, eu sunt slabă dinainte să existe, mi s-a ascuțit fața, știți? Mi s-a ascuțit fața și am o fizionomie probabil ciudată pentru unii. Dacă nu vă place, dați skip mai departe. Pentru că pe mine… hate-urile voastre, îmi ajung știți unde? Fix aici (n.r. la călcâie).

Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut, eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea. Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație.

Dacă nu vă place barba mea, dacă nu vă place de mine, foarte bine. Există multe alte persoane de care poate să vă placă. E o liberă alegere. Fiecare face ce vrea cu corpului și îi place de cine vrea. Dacă vorbim despre operații estetice, urmează să mai fac o operație estetică. Este vorba despre micșorarea sânilor. Mă gândesc încă la doctorul pe care să-l aleg să fac această procedură. Pentru că eu cred că a venit timpul să renunț la aceste două baloane. M-am apucat de pilates și abdomenul meu se vede mult mai bine acum.

Bun, numărul doi: mi-am făcut un lip lift de care sunt foarte mândră și sunt foarte fericită cu el pentru că eu, de când mi-a făcut lip lift-ul, nu m-am mai injectat la buze. Și eu mă consider foarte frumoasă cu buzele mai mici.

Și o să fiu foarte frumoasă și cu țâțele mai mici. Pentru că nu se mai poartă ugerele. Urmează să-mi caut un doctor care o să facă această micșorare de sân. Adică din ugere să facă niște țâțe frumoase. Ok. Să le luăm așa, încetul cu încetul. Eu mi-am făcut o intervenție de lip lift la buza de sus, da, pentru că eu nu îmi doresc să mă mai injectez și nu mai m-am injectat, iar la buza de jos am făcut o topire chiar luni.

Intervenția aceasta de lip-lift o consider una dintre cele mai bune intervenții asupra feței mele. Nu vă spun niciodată să faceți ca mine, luați deciziile care vă plac vouă și vă arată bine vouă pe față. Poate nu sunt eu un exemplu de dat sau de luat, dar… vă pot prezenta lucrurile care mie mi-au plăcut și pe care mi le-am făcut. Sunt atât de ascuțită pentru că am slăbit foarte mult, deși îmi place păpica. Din cauza faptului că sunt hiperactivă, am slăbit mai mult decât îmi doream. Dar mănânc proteină, iau suplimente foarte bune și o să pun kilogramele acelea la loc într-un mod constructiv. Mușchi, nu grăsime”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

Cum arată Bianca Drăgușanu după intervenția de lip lift. A trecut aproape o lună de când și-a modificat buzele