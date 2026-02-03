Acasă » Exclusiv » Diana Munteanu a intrat în magazin și a preluat controlul total. Ce ascundea în cutiile misterioase

Diana Munteanu a intrat în magazin și a preluat controlul total. Ce ascundea în cutiile misterioase

De: Veronica Mavrodin 03/02/2026 | 06:50
Diana Munteanu a intrat în magazin și a preluat controlul total. Ce ascundea în cutiile misterioase
Diana Munteanu, una dintre cele mai dichisite apariții din showbiz-ul românesc, a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o ipostază rară și, recunoaștem, extrem neașteptată. Vedeta, cunoscută pentru aparițiile impecabile, pe tocuri și în ținute atent alese, s-a îmbrăcat „de scandal” și a ieșit la vânătoare de cadouri prin Pipera. 

CANCAN.RO a surprins-o pe Diana Munteanu într-o ipostază rară, într-un magazin de cadouri gastronomice din Pipera, unde nu doar că a intrat, dar s-a și pus serios pe treabă, de parcă soarta unor cadouri extrem de importante depindea exclusiv de ea.  Cu foarfeca și scotch-ul în mână, prezentatoarea a ajutat o văzătoare să pregătească niște cutii, semn că atunci când e vorba de detalii, Diana nu stă pe margine. Cert e că acele cutii nu plecau din magazin fără aprobarea finală a Dianei. S-a agitat, a verificat, a tăiat, a lipit, semn clar că destinatarul acelor pachete nu era chiar „oricine”.

Diana Munteanu s-a înfofolit corespunzător

La fel de mult a atras atenția și ținuta „de scandal” cu care a defilat vedeta, una care ar putea da palpitații fanilor obișnuiți cu aparițiile ei glam. Trening negru din bumbac, pufoaică neagră, părul prins lejer într-o coadă, departe de rochiile mulate și tocurile amețitoare cu care ne-a obișnuit, vedeta a ales un look practic, de „om normal”. Detaliul care n-a trecut neobservat a fost ceasul de lux de la mână, dovada clară că, indiferent de context, stilul nu se negociază.

De la tocuri la trening, o raritate pentru Diana Munteanu

Stilul sportiv este, fără îndoială, neașteptat pentru Diana Munteanu, care ne-a obișnuit ani la rând cu apariții feminine, elegante, perfect controlate. Cu toate acestea, cunoscătorii știu deja: astfel de ținute sunt, probabil, cele mai frecvente în viața ei de zi cu zi, mai ales când ai un trup sculptat, cu „pătrățele”, pe care îl lucrezi intens la sala de fitness. Să nu uităm nici episodul care a aruncat internetul în aer în urmă cu câteva săptămâni, când, pe ninsoare, Diana a ieșit „la zăpadă” în costum de baie.

După ce și-a dus la bun sfârșit „misiunea” din magazin, Diana Munteanu a ieșit zâmbitoare și vizibil mulțumită,  Cutiile erau gata, scotch-ul fusese epuizat, iar foarfeca își făcuse treaba, dar rămâne marea întrebare: ce se ascundea, de fapt, în acele cutii de cadouri? Brânzeturi fine? Cașcavaluri maturate? Măsline alese sau alte bunătăți „cu greutate”? Și, mai ales, pentru cine erau toate aceste delicii atent împachetate? Cert e că Diana a părăsit magazinul cu aerul unui om „victorios”, îndreptându-se spre mașina sa fără grabă, semn că operațiunea a fost un succes total. Cutii rezolvate, mister intact, paparazzi bifat.

