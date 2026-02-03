Alex Pițurcă și-a schimbat complet prioritățile! Gestul care a atras toate privirile în ”cartierul șmecherilor” Capitalei

Zilele acestea, în zona de Nord a Capitalei și-a făcut apariția familia Pițurcă, sau mai bine zis, capii familiei. Alex Pițurcă a fost surprins, de această dată, nu în compania unei domnișoare care să-i facă ochi dulci, ci în compania bărbatului de la care a învățat totul: tatăl lui, Victor Pițurcă. Juniorul și seniorul sunt amândoi extrem de ocupați, dar iată că, din când în când își fac timp să petreacă împreună. CANCAN.RO i-a surprins la un local select din zona de Nord. Iată ce au făcut și ce ne-a atras atenția.

Victor Pițurcă și Alex Pițurcă au fiecare o rubrică specială în tabloide și presă, dar apar destul de rar împreună. Asta nu înseamnă că nu petrec timp de calitate unul în compania celuilalt, dimpotrivă. Atunci când ies, cei doi stau cu orele la povești, iar fiul este foarte atent la tatăl său. În plus, și gestul pe care l-a făcut Alex Pițurcă față de tatăl său demonstrează grija pe care i-o poartă.

Pițurcă Jr șofer pentru Pițurcă Sr! Cum are grijă de părintele său

Pe la orele prânzului, Alex Pițurcă a mers la tatăl său să-l ia de acasă pentru o întâlnire face to face tată-fiu. S-a urcat la volanul bolidului său de lux, l-a luat pe Victor Pițurcă și împreună au mers împreună la Zaitoone, un local din Nordul Capitalei. Se pare că Piți Jr este atent la nevoile tatălui său și, din când în când, îi este șofer de ocazie.

Au parcat mașina fix în fața localului, apoi au coborât cu un aer relaxat, dar atenți la imaginea lor. Și, apropo de imagine, se știe deja faptul că cei doi au stiluri vestimentare asemănătoare. Alex Pițurcă a optat pentru o ținută casual, formată dintr-o geacă neagră, o bluză crem, pantaloni maro și teniși asortați. Victor Pițurcă, pe de cealaltă parte, a ales o ținută formată din blugi, pantofi negri, bluză în același ton și o geacă peste.

Un angajat al localului i-a poftit înăuntru pe cei doi, asigurându-se că bolidul de lux este în siguranță. Atent și grijuliu, Alex Pițurcă îi ține ușa tatălui său, apoi intră și el în local. Pițurcă Jr și Sr. au optat pentru mâncare libaneză la prânz care merge perfect cu o discuție în tihnă și atmosfera relaxată. Așadar, pe cât de rar ne este dat să-i vedem împreună, pe atât de evidentă este legătura puternică creată în timp dintre ei.

