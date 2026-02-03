Acasă » Știri » Șoc pentru un cuplu din Florida! Cei doi părinți și-au dat seama pe loc că bebelușul născut prin fertilizare in vitro nu este, de fapt, al lor

De: Diana Cernea 03/02/2026 | 06:10
S-au încurcat fiolele, sursa-pexels.com

Un cuplu din Florida trăiește un adevărat șoc după ce a descoperit că, în urma unei proceduri de fertilizare in vitro, a venit pe lume un copil care nu le aparține genetic și are o altă culoare a pielii. Părinții acuză o eroare gravă a clinicii de fertilitate și au deschis un proces pentru a afla ce s-a întâmplat cu embrionii lor.

„Am știut imediat că e ceva în neregulă”

Un cuplu din Florida a dat în judecată o clinică de fertilitate din Orlando, acuzând-o că a implantat din greșeală embrionul altei paciente, ceea ce a dus la nașterea unui copil care nu este biologic al lor. Potrivit New York Post, Tiffany Score și Steven Mills susțin că, în aprilie 2025, clinica IVF Life Inc., sub coordonarea medicului Milton McNichol, ar fi făcut o eroare majoră în timpul procedurii de fertilizare in vitro.

Cei doi au declarat că și-au dat seama imediat după naștere că ceva nu este în regulă. Ambii părinți sunt albi, însă copilul „prezenta trăsături fizice ale unui copil de culoare”, conform documentelor depuse în instanță. Ulterior, testele genetice au confirmat suspiciunile: fetița nu are nicio legătură biologică cu niciunul dintre ei.

Cuplul depozitase încă din 2020 trei embrioni viabili la clinică, care se prezenta drept un centru de fertilitate cu „tehnologie de ultimă generație”. Cinci ani mai târziu, după implantare, Tiffany a născut, pe 11 decembrie 2025, un copil sănătos, despre care ea și partenerul ei au aflat ulterior că aparține altcuiva din punct de vedere genetic.

Dilema morală și teama că propriul copil a ajuns în altă parte

Avocatul cuplului, John Scarola, a declarat că a cerut oficial clinicii să identifice părinții biologici ai copilului și să dea explicații despre ce s-a întâmplat cu embrionii clienților săi. Mai mult decât atât, Tiffany și Steven se tem că propriul lor embrion ar fi putut fi implantat altei persoane, care fie este însărcinată, fie le crește deja copilul biologic.

Potrivit New York Post, documentele depuse în instanță subliniază legătura emoțională extrem de puternică pe care părinții au dezvoltat-o cu copilul pe durata sarcinii și după naștere. Deși sunt dispuși să crească fetița, aceștia spun că se simt obligați din punct de vedere legal și moral să o unească cu părinții ei biologici, dacă aceștia își doresc acest lucru.

„S-au îndrăgostit de acest copil”, a declarat avocatul lor. „Dar trăiesc cu teama că, în orice moment, cineva ar putea apărea să le ia copilul.”

Procesul intentat solicită intervenția de urgență a instanței, testări genetice extinse plătite de clinică și notificarea tuturor pacienților care ar fi putut fi afectați de această posibilă încurcătură de embrioni. Clinica a transmis, într-un comunicat ulterior șters, că momentan „cooperează activ cu ancheta” pentru a depista sursa erorii.

