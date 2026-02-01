Acasă » Știri » Căpșuna nu e „fruct de pădure”, dar pepenele verde este! Lecția botanică la care nu te-ai fi gândit nici vara

Căpșuna nu e „fruct de pădure”, dar pepenele verde este! Lecția botanică la care nu te-ai fi gândit nici vara

De: Paul Hangerli 01/02/2026 | 08:10
Pepenele e căpșună!- sursa-pexels.com

Deși e miez de iarnă și afară miroase mai degrabă a ger decât a fructe coapte, gândul ne fuge inevitabil la căpșune. Parcă le simțim aroma dulce, alături de zmeură și mure, în topul celor mai iubite „fructe de pădure”. Doar că, surpriză: din punct de vedere botanic, căpșuna nu este deloc ceea ce credem. Iar pepenele verde, pe care îl mâncăm vara pe plajă, este mai „fruct de pădure” decât toate la un loc.

Iarnă, dor de căpșune și realitatea din piață

Căpșunele sunt, fără îndoială, simbolul verii. Dulci, parfumate, fragile și… din ce în ce mai scumpe. În fiecare an ne plângem că prețurile „ne îndoaie”, că un castron de căpșune costă cât un meniu complet. Nu-i nimic, ne consolăm spunând că la vară o să mâncăm mai puține sau că, cine știe, poate mai ieftine. Sau, glumind amar, mâncăm un pepene și ne spunem că „e aproape același lucru”.

Paradoxal, din punct de vedere botanic, această glumă e mai aproape de adevăr decât pare.

Ce înseamnă, de fapt, „fruct de pădure” pentru botaniști

În limbajul de zi cu zi, numim „fructe de pădure” tot ce e mic, dulce, colorat și cu semințe: căpșune, zmeură, mure. Botanic, însă, lucrurile sunt mult mai stricte. Un fruct considerat „adevărat” trebuie să aibă trei straturi distincte: o coajă exterioară, un strat cărnos la mijloc și, esențial, semințele să fie conținute în interiorul fructului.

Aici apare surpriza: căpșunele, zmeura și murele nu respectă această regulă. Semințele lor sunt la exterior sau sunt, de fapt, mici fructe separate, atașate de pulpă. Prin urmare, ele nu sunt „fructe de pădure” în sens științific, chiar dacă așa le știm cu toții din copilărie.

De ce căpșuna nu este ce pare

Căpșuna este un fruct agregat accesoriu. Partea roșie, suculentă, pe care o mâncăm cu poftă, nu provine din ovarul florii, ci dintr-o altă structură a plantei. Micile puncte galbene de la exterior nu sunt semințe propriu-zise, ci fructe minuscule, fiecare conținând o sămânță.

Cu alte cuvinte, din perspectiva botanicii, căpșuna este mai degrabă o colecție de fructe mici lipite de un suport cărnos, nu un fruct „clasic”. Faptul că o numim fruct de pădure ține exclusiv de tradiție și gust, nu de știință.

Pepenele verde, „fructul de pădure” neașteptat

Și acum vine partea care răstoarnă tot ce știam. Pepenele verde este, din punct de vedere botanic, un fruct adevărat. Se dezvoltă din ovarul unei singure flori, are coajă, pulpă suculentă și semințele perfect încorporate în interior. Exact cum cer regulile botanice.

Mai mult, pepenele face parte dintr-o categorie specială de fructe numită „pepo”, alături de castraveți și dovleci. Așa că, teoretic, când mănânci pepene vara, consumi un „fruct de pădure” autentic, chiar dacă nimeni nu-l pune în aceeași categorie cu căpșunele.

De ce contează asta (sau de ce e doar distractiv)

În viața de zi cu zi, această diferență nu schimbă gustul, nici prețul din piață. Căpșunele vor rămâne căpșune, iar pepenele va fi pepene. Dar explicația botanică ne arată cât de diferit poate fi limbajul științific față de cel culinar.

Așa că, data viitoare când te plângi de prețul căpșunelor sau visezi la aroma lor în miez de iarnă, amintește-ți: din punct de vedere botanic, pepenele verde e mai „fruct de pădure” decât ele. Iar asta face gustul cu atât mai savuros.

