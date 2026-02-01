Acasă » Știri » Brazilianca blondă care nu stă cu el doar pentru bani. Povestea Nataliei Belloli, femeia de lângă Raphinha

Brazilianca blondă care nu stă cu el doar pentru bani. Povestea Nataliei Belloli, femeia de lângă Raphinha

De: Paul Hangerli 01/02/2026 | 08:30
Raphinha, sursa- captură social media Raphinha
A marcat din nou pentru Barcelona, a dus echipa în optimile Champions League și pare mai sigur ca niciodată pe locul lui. Dar dincolo de penalty-uri, pressing și execuții spectaculoase, viața lui Raphinha are un pilon discret, dar solid: Natalia Belloli, soția blondă care a fost acuzată online că „stă cu el doar pentru bani”. Povestea reală e însă mult mai interesantă.

Raphinha, fotbalistul care a explodat mai târziu

Raphinha, pe numele complet Raphael Dias Belloli, este genul de jucător care nu a ars etapele. Nu a fost copilul-minune cu zeci de titluri în adolescență, ci un „late bloomer” autentic. A muncit mult, a plecat devreme din Brazilia și și-a construit cariera pas cu pas, fără scurtături.

Astăzi este unul dintre oamenii importanți ai lui FC Barcelona, unde a ajuns în 2022, după ce a impresionat în Premier League la Leeds United. Este internațional brazilian, cunoscut pentru explozie, intensitate, pressing agresiv și un stil „de stradă” adaptat fotbalului modern. La Barça, chiar și atunci când nu e titular indiscutabil, rămâne decisiv: goluri, assisturi și mult efort defensiv.

Drumul lui a trecut prin Vitória Guimarães și Sporting, în Portugalia, apoi Rennes, în Franța, și Leeds, acolo unde a devenit lider. Nimic nu a venit ușor, iar asta se vede și în atitudinea lui din teren, dar și în felul în care răspunde atacurilor din afara lui.

Natalia Belloli, „minunea blondă” cu viață proprie

Articolul nostru însă nu este despre Raphinha. Este despre Natalia Rodrigues Belloli, femeia care îi este soție și partener de viață. Născută pe 31 decembrie 1998, în Brazilia, Natalia este model și influencer cu peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează fashion, lifestyle, călătorii și momente de familie.

Nu a apărut peste noapte. Și-a lansat contul de Instagram încă din 2013 și a crescut constant, mult înainte ca Raphinha să ajungă superstar. A prezentat pentru case mari de modă, inclusiv Dolce & Gabbana, și a fost prezentă la evenimente exclusiviste, ședințe foto și campanii internaționale. Cu alte cuvinte, avea deja un drum al ei.

Natalia și Raphinha se cunosc din adolescență, mai exact din 2013. Mult timp, ea l-a ținut în celebrul „friend zone”, iar relația lor a început abia în 2021. S-au căsătorit discret în decembrie 2022, iar în primăvara lui 2023 au devenit părinți. De atunci, Natalia s-a concentrat mult pe creșterea fiului lor, fără să dispară însă din online sau din lumea modei.

În postări recente își declară dragostea față de orașul care i-a devenit a două casă, Barcelona.

Scandalul online și replica care a spus tot

Într-o vacanță recentă, câteva fotografii postate pe Instagram au declanșat un val de comentarii răutăcioase. Unii internauți au sugerat că Natalia ar fi cu Raphinha „doar pentru bani”. Replica fotbalistului a venit rapid și tăios: „Vezi bani în poza asta? Știi de unde vin eu? Știi de unde vine ea?”. Altora le-a spus direct că sunt atât de urâți încât Natalia nu ar fi stat cu ei nici dacă aveau toți banii din lume.

În final, povestea lor spune ceva mult mai simplu și mai adevărat decât orice bârfă aruncată pe internet: nu totul se măsoară în bani. Natalia și Raphinha nu s-au întâlnit pe culmile succesului, ci au plecat de jos, dintr-o prietenie veche, din ani în care nu existau trofee, contracte uriașe sau reflectoare. Au crescut fiecare în ritmul lui, s-au regăsit la momentul potrivit și au construit împreună, pas cu pas.

Dincolo de penalty-uri, followeri și vacanțe exotice, există o relație care se sprijină pe iubire, loialitate și răbdare, lucruri care nu se cumpără și nu se negociază.

