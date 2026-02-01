BANC | Bulă, la psiholog: „Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de duminică. Discuția dintre Bulă și un psiholog te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!

Bulă, la psiholog:

– Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră. Dumnezeu știe de ce, căci am o căsnicie fericită, o slujbă sigură, mulți prieteni, n-am griji…

– Hmmm, domnule Bulă… Și de când aveți senzația asta?

Alte bancuri cu Bulă

„Ce meserie au părinții voștri?”

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

Bulă și greșelile de ortografie

Învăţătoarea: – Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?

– Mama e plecată din localitate!

Bulă și Ștrulp la ora de istorie

Bulă și Ștrulă la ora de istorie: – Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?

– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

