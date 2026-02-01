Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, la psiholog: „Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră”

BANC | Bulă, la psiholog: „Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră”

01/02/2026
BANC | Bulă, la psiholog: Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră

Bulă, la psiholog:
– Medicul de familie a insistat să trec pe la dumneavoastră. Dumnezeu știe de ce, căci am o căsnicie fericită, o slujbă sigură, mulți prieteni, n-am griji…
– Hmmm, domnule Bulă… Și de când aveți senzația asta?

„Ce meserie au părinții voștri?”

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.

Bulă și greșelile de ortografie

Învăţătoarea: – Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?
– Mama e plecată din localitate!

Bulă și Ștrulp la ora de istorie

Bulă și Ștrulă la ora de istorie: – Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?
– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

