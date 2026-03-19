Jador, sfâșiat după despărțirea de Oana Ciocan. Mărturisirea care spune tot

Jador a făcut declarații emoționante la scurt timp după despărțirea de Oana Ciocan. Artistul este răpus de durere. Ultimele sale apariții în mediul online pare că i-au cam îngrijorat pe fanii săi. Manelistul se află într-o perioadă dificilă din viața sa, iar asta se poate citi pe chip.

Vestea că fosta concurentă de la „Survivor” și artistul care s-a consacrat odată cu participarea la „Puterea dragostei” s-au despărțit, a venit ca un șoc pentru internauți. Cei doi parteneri au pus punct relației la doar nouă luni de când au devenit părinți. Mai mult decât atât, manelistul este vizibil afectat de această separare. Jador a mărturisit că a iubit-o extrem de mult pe Oana Ciocan, mai ales că este și mama copilului său.

Cum traversează Jador cea mai dificilă perioadă din viața sa

Artistul a vorbit, cu inima frântă, despre femeia pe care a dus-o în fața altarului. Cântărețul a afirmat că a iubit-o mult pe cea care l-a făcut tată. El a adăugat că o va respecta mereu pe Oana, indiferent de ce se va întâmpla de-a lungul timpului.

Manelistul a precizat că nu ar fi pus inelul pe mână unei femei pentru care nu ar fi simțit că este aleasa inimii. Jador a susținut că i-a oferit partenerei sale acces la tot ceea ce înseamnă el.

„Eu am iubit-o foarte mult pe fata aia (n.r. pe Oana Ciocan) și o iubesc, îți dai seama, nu oferi un inel oricărei femei sau lucruri pe care eu i le-am oferit ei. I-am dat acces la banii mei, i-am dat acces la tot ceea ce însemn eu (…) Dar nu vreau să spun mai mult de atât, pentru că o respect“, a declarat Jador într-un videoclip care a devenit viral pe TikTok.

Recent, vedeta a mărturisit că speculațiile care au apărut în presă cu privire la despărțirea de Oana sunt adevărate. Cântărețul a menționat că va continua să aibă grijă de copilul și familia sa, indiferent de circumstanțe.

Jador este dispus să îi ofere Oanei și băiețelului lor tot ce câștigă. Ba chiar și-ar dori să îi pună soției sale la dispoziție o casă în care să locuiască cu Avraam.

„O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, a declarat vedeta pentru spynews.

