Partajul după divorțul Oanei Ciocan de Jador. Ce îi va lăsa cântărețul, de dragul copilului

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit în urmă cu câteva zile. Artistul a confirmat că relația sa cu mama copilului lor a ajuns la final. Acesta îi va lăsa o sumă uriașă pentru a se implica în continuare în creșterea băiatului său.

Jador și Oana păreau că au o relație fericită. Realitatea a fost alta, mai ales că, la 9 luni de la nașterea copilului lor, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și să divorțeze oficial. Anunțul despre separarea celor doi a șocat pe toată lumea. În plus, o altă veste i-a surprins pe fani, și anume că artistul a decis să ia o pauză de la cariera muzicală.

Câți bani îi va da Jador fostei soții

Vestea că Oana Ciocan și Jador au ajuns în prag de divorț i-a uimit pe fanii lor. Aceștia erau foarte activi în mediul online, dar lucrurile nu erau atât de roz precum păreau. După ce Jador a confirmat despărțirea, el a ținut să precizeze că această situație nu îl va face să se îndepărteze de rolul de tată. El va continua să se implice în creșterea copilului și a decis să îi lase o sumă de bani fostei lui soții pentru a putea avea grijă cum se cuvine de băiat. Artistul a spus că pe lângă banii pe care îi va oferi în mod constant îi va da Oanei un apartament în care va locui alături de fiul lor, Avraam.

Jador a hotărât să o lase pe Oana să locuiască în casa în care au trăit cei doi în timpul relației, iar el își va căuta un alt loc în care să stea. Ba mai mult, acesta a cerut ajutorul fanilor care știu o casă în zonele preferate de artist. Amintim că, de curând, Jador a postat o serie de filmulețe pe rețelele de socializare, în care este vizibil afectat de momentele dificile prin care trece. Totul a început atunci când a declarat că activitatea sa în cariera muzicală se va încheia. Ulterior a mai declarat că va lua doar o pauză, atât în ceea ce privește muzica, cât și mediul online. El a spus că va reveni curând, însă simte că are nevoie de un moment de respiro.

