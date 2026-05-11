Acasă » Știri » Ce pensie are Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, în 2026: „Ce să mai taie din ea? Mi-e și rușine”

Ce pensie are Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, în 2026: „Ce să mai taie din ea? Mi-e și rușine”

De: David Ioan 11/05/2026 | 12:19
Ce pensie are Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, în 2026: „Ce să mai taie din ea? Mi-e și rușine”
Ce pensie are Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, în 2026: „Ce să mai taie din ea? Mi-e și rușine” Foto: Mediafax Foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Steaua 1986 continuă să reclame faptul că statul nu a oferit nici până astăzi o apreciere pe măsura performanței obținute acum patru decenii. Gabi Balint a transmis în Parlament că „recunoașterea pentru această realizare nu este încă deplină”, reluând nemulțumirea generației care a adus României singurul trofeu european la nivel de club.

În timp ce campionii din alte discipline beneficiază de rente viagere pentru rezultatele olimpice, mondiale sau europene, foștii câștigători ai Cupei Campionilor Europeni au rămas fără un sprijin similar.

Ce pensie are Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, în 2026

Nici demersurile lui Anghel Iordănescu, fost senator și membru al staffului tehnic în 1986, nu au schimbat situația. După moartea lui Emeric Ienei, doar trei fotbaliști din echipa de atunci se mai regăsesc pe lista indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Tudorel Stoica, căpitanul echipei în acea perioadă, a vorbit deschis despre pensia sa, după o carieră de 15 ani la Steaua, încununată cu șapte titluri și cinci Cupe ale României.

„Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Mi-e și rușine: 2.190 de lei!”, a spus fostul mijlocaș, care a fost trecut în rezervă cu gradul de maior.

De asemenea, acesta a adăugat:

„Asta că tot mai țipă unii pe la TV că-n Armată sunt pensii nesimțite”.

„Ce să mai taie din ea? Mi-e și rușine”

Premiat în 1986 de Nicolae Ceaușescu și decorat în 2008 cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, Stoica afirmă că recunoașterea oficială nu a fost urmată de beneficii reale.

„A fost doar o altă diplomă… Știți cum se zice, de diplome și de felicitări suntem sătui! Eu nici indemnizație de aia de merit nu primesc. Nu era o avere, vreo 6.000 de lei lunar. Dar mi-ar fi prins bine, de ce să mint?!”.

În 2024, mai mulți membri ai generației Sevilla, printre care Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, au încercat din nou să obțină includerea tuturor componenților echipei pe lista beneficiarilor. Inițiativa nu a avut succes, fiind necesară modificarea legislației.

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a anunțat că va depune un proiect de lege pentru ca toți fotbaliștii din echipa Steaua ’86 să primească indemnizație de merit din partea statului român.

CITEŞTE ŞI: Fostul mare jucător de la Rapid a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei: „Nu ne mai respectă!”

Afacerea lui Gigi Becali care valorează 200 de milioane de euro. Latifundiarul din Pipera a făcut anunțul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Știri
Cristian Chivu, cu echipa la Vatican! Mesajul pe care l-a transmis Papa Leon al XIV‑lea
Fostul mare jucător de la Rapid a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei: „Nu ne mai respectă!”
Sport
Fostul mare jucător de la Rapid a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei: „Nu ne mai respectă!”
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe internet. Controversele stârnite de imagine
Adevarul
Fotografia unei femei cu fața ascunsă sub vălul islamic, într-un autobuz, virală pe...
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale...
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care...
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Click.ro
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană....
ULTIMA ORĂ
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Cine este Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit ...
Incident trist pe aeroportul din Denver. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion pregătit de decolare
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret? Indiciul care i-a dat de gol pe cei doi
Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a ...
Cum a reacționat Andra Voloș după ce s-a spus că ar fi fost înșelată de Lele! Detaliul care i-a pus pe gânduri pe fani
Cinci muzicieni, un singur proiect. Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan
Cinci muzicieni, un singur proiect. Amprenta redefinește rock-ul românesc contemporan
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
Vezi toate știrile