Ce pensie are Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, în 2026: „Ce să mai taie din ea? Mi-e și rușine”

Steaua 1986 continuă să reclame faptul că statul nu a oferit nici până astăzi o apreciere pe măsura performanței obținute acum patru decenii. Gabi Balint a transmis în Parlament că „recunoașterea pentru această realizare nu este încă deplină”, reluând nemulțumirea generației care a adus României singurul trofeu european la nivel de club.

În timp ce campionii din alte discipline beneficiază de rente viagere pentru rezultatele olimpice, mondiale sau europene, foștii câștigători ai Cupei Campionilor Europeni au rămas fără un sprijin similar.

Ce pensie are Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, în 2026

Nici demersurile lui Anghel Iordănescu, fost senator și membru al staffului tehnic în 1986, nu au schimbat situația. După moartea lui Emeric Ienei, doar trei fotbaliști din echipa de atunci se mai regăsesc pe lista indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Tudorel Stoica, căpitanul echipei în acea perioadă, a vorbit deschis despre pensia sa, după o carieră de 15 ani la Steaua, încununată cu șapte titluri și cinci Cupe ale României.

„Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Mi-e și rușine: 2.190 de lei!”, a spus fostul mijlocaș, care a fost trecut în rezervă cu gradul de maior.

De asemenea, acesta a adăugat:

„Asta că tot mai țipă unii pe la TV că-n Armată sunt pensii nesimțite”.

„Ce să mai taie din ea? Mi-e și rușine"

Premiat în 1986 de Nicolae Ceaușescu și decorat în 2008 cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, Stoica afirmă că recunoașterea oficială nu a fost urmată de beneficii reale.

„A fost doar o altă diplomă… Știți cum se zice, de diplome și de felicitări suntem sătui! Eu nici indemnizație de aia de merit nu primesc. Nu era o avere, vreo 6.000 de lei lunar. Dar mi-ar fi prins bine, de ce să mint?!”.

În 2024, mai mulți membri ai generației Sevilla, printre care Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, au încercat din nou să obțină includerea tuturor componenților echipei pe lista beneficiarilor. Inițiativa nu a avut succes, fiind necesară modificarea legislației.

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a anunțat că va depune un proiect de lege pentru ca toți fotbaliștii din echipa Steaua ’86 să primească indemnizație de merit din partea statului român.

