Afacerea lui Gigi Becali care valorează 200 de milioane de euro. Latifundiarul din Pipera a făcut anunțul

Gigi Becali privește fotbalul ca pe un domeniu care depășește zona pasiunii și intră ferm în aria afacerilor profitabile. Deși FCSB a ajuns în play-out în acest sezon, iar Mirel Rădoi a părăsit echipa, finanțatorul susține că valoarea clubului rămâne una ridicată. În opinia lui, FCSB ar putea ajunge la o evaluare de aproximativ 200 de milioane de euro.

Omul de afaceri afirmă că, în ciuda fluctuațiilor sportive, fotbalul rămâne proiectul său preferat. De-a lungul anilor, FCSB a trecut prin perioade de succes, dar și prin momente dificile, însă Becali consideră că potențialul financiar al clubului nu a scăzut.

Afacerea lui Gigi Becali care valorează 200 de milioane de euro

Acesta spune că o nouă calificare în Conference League ar putea crește semnificativ valoarea echipei.

“Eu, la FCSB, nu mai sunt disperat aşa, nu mai am mândria aia, că e înţelepciunea vârstei. Mă interesează şi mă sensibilizează oamenii când trec şi mă salută cu FCSB, FCSB, nea Gigi, FCSB. Parcă mă salută cu stimă. Banii mă motivează, că FCSB e afacere de 200 de milioane, dacă am puţin noroc. Dacă o calificăm în Conference şi facem coeficient mai mare, deja valorează 200 de milioane de euro”, a declarat Becali.

Clubul a publicat bilanțul financiar pentru anul 2025, iar rezultatele arată cel mai bun exercițiu financiar din ultimii opt ani. Veniturile FCSB au ajuns la 28 de milioane de euro, un record pentru perioada recentă.

Latifundiarul din Pipera a făcut anunțul

În ceea ce privește averea personală, estimările publice nu au mai fost actualizate în ultimii ani, însă unele surse indică active de aproximativ 1,2 miliarde de euro. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, afirma în trecut că averea lui Becali ar depăși două miliarde de euro.

“Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, spunea Dragomir în 2021.

Becali a povestit și cum a început să investească în terenuri, un domeniu care ulterior i-a adus câștiguri considerabile. Într-o discuție cu parlamentarul Mihail Neamțu, acesta explica faptul că inițial nu a urmărit valoarea imobiliară, ci dorința de a-și construi o fermă.

“Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi, am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, a mărturisit acesta.

CITEŞTE ŞI: Gigi Becali și-a făcut testamentul. Cui îi va lăsa latifundiarul din Pipera întreaga avere, de fapt

Nu e o glumă! Câți bani i-a oferit Gigi Becali unei femei nevoiașe din București