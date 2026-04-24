Acasă » Știri » Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”

Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”

De: David Ioan 24/04/2026 | 11:23
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Foto: Instagram

Fostul lider mondial ATP Marat Safin, în vârstă de 46 de ani, a ajuns în Munții Atlas din Maroc, unde a publicat o serie de imagini surprinzătoare din călătoria sa. Fotografiile au atras rapid atenția fanilor datorită ipostazelor neobișnuite în care apare fostul campion.

În imaginile distribuite, Safin poartă un turban, ochelari de soare și un rucsac, adoptând mai degrabă aspectul unui explorator prin zone aride decât al unui fost câștigător de Grand Slam. Fostul sportiv a ales să petreacă timp în zonele montane ale Marocului, în mijlocul lanțului Atlas, cunoscut pentru peisajele sale spectaculoase.

Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc

Una dintre fotografii a atras în mod special reacțiile publicului. Safin este surprins întins pe o saltea subțire, folosind rucsacul drept pernă, într-un decor complet izolat, alături de un cort și un peisaj montan impresionant. În descriere, el a adăugat mesajul:

„Casa noastră – Mama Natură”.

Postările au generat reacții rapide în mediul online. În doar 24 de ore, fotografiile au acumulat aproximativ 40.000 de aprecieri și peste 700 de comentarii, semn că fanii au fost impresionați de stilul său de viață din ultimii ani.

„Casa noastră – Mama Natură”

Safin a căutat în mod constant experiențe în afara lumii sportului, călătorind în locuri îndepărtate precum Tibet sau Peru. Fostul număr 1 mondial a dominat circuitul la începutul anilor 2000, petrecând nouă săptămâni în fruntea clasamentului ATP, prima dată pe 20 noiembrie 2000, la doar 20 de ani.

De-a lungul carierei, a câștigat două titluri de Grand Slam, ambele pe hard: US Open în 2000 și Australian Open în 2005. După retragerea din 2009, a ocupat funcții în Federația Rusă de Tenis și în Comitetul Olimpic Rus, iar în 2011 a devenit deputat în Parlamentul rus, reprezentând Nijni Novgorod din partea partidului Rusia Unită.

În primăvara anului 2025, Safin a început colaborarea ca antrenor al lui Andrey Rublev. În timp ce elevul său participă în aceste zile la turneul de la Madrid, fostul campion a ales să publice imagini din aventura sa montană din Maroc.

