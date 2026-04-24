Aleksandr Lukașenko, surprins alături de un model de 22 de ani. Cine este Aliya

De: David Ioan 24/04/2026 | 12:27
Aleksandr Lukașenko, surprins alături de un model de 22 de ani. Cine este Aliya
Aleksandr Lukașenko, surprins alături de un model de 22 de ani. Cine este Aliya

Presa internațională relatează că președintele belarus Aleksandr Lukașenko, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu Aliya Korotkaia, un model de 22 de ani și fostă participantă la concursuri de frumusețe.

Lukașenko, considerat unul dintre cei mai longevivi lideri autoritari din Europa, este surprins tot mai des în compania tinerei. Deși este căsătorit oficial cu Galina din 1975, cei doi trăiesc separat de peste trei decenii.

Aleksandr Lukașenko, surprins alături de un model de 22 de ani

Aliya Korotkaia a participat la competiții precum Miss Minsk, Miss Viva Braslav, Miss Belarus și Miss BRICS, concurs organizat în Rusia. Potrivit presei citate, ea ar fi atras atenția liderului belarus în cadrul acestor evenimente.

În ultimul an, Korotkaia a apărut frecvent la evenimente publice alături de Lukașenko, inclusiv la meciuri de hochei și la Balul de Anul Nou organizat de președinte. Presa străină notează că tânăra ar fi activat în cadrul Școlii Naționale de Frumusețe, instituție finanțată de stat.

Lukașenko are doi fii, Viktor și Dmitri, din căsnicia cu Galina, însă separarea lor datează din anii ’90. Mai multe publicații rusești au prezentat-o pe Korotkaia drept „amanta tânără” a președintelui belarus, menționând aparițiile lor comune la diverse evenimente.

Cine este Aliya

În trecut, presa a relatat că Lukașenko ar fi avut o relație și cu Maria Vasilevich, câștigătoare a unui titlu de frumusețe, alături de care a fost fotografiat în 2018 și 2019 la competiții sportive și evenimente oficiale.

Aflat la conducerea Belarusului din 1994, Lukașenko a consolidat controlul asupra țării după reprimarea protestelor din 2020. El este considerat un aliat apropiat al Moscovei în contextul războiului din Ucraina, permițând armatei ruse acces pe teritoriul belarus înaintea atacului asupra Kievului. Potrivit presei internaționale, Belarus găzduiește în prezent și armament nuclear rusesc în apropierea graniței cu NATO.

CITEŞTE ŞI: Bucurie mare în familia ex-ministrului Sănătății! Soția lui Nicolae Bănicioiu a născut tripleți

Transformare spectaculoasă! Cum arată acum Sarah, fiica Anamariei Prodan

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mircea Solcanu, din nou în luptă cu boala. Cine îi este aproape în aceste momente
Știri
Mircea Solcanu, din nou în luptă cu boala. Cine îi este aproape în aceste momente
Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces
Știri
Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani
Digi24
O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax
Cum o pandemie a distrus un oraș
Parteneri
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?
Click.ro
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește...
Minune medicală: Doi pacienți în stare vegetativă s-au recuperat miraculos, după un tratament atipic: „E o sărbătoare continuă”
Digi 24
Minune medicală: Doi pacienți în stare vegetativă s-au recuperat miraculos, după un tratament atipic: „E...
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
2026: Ca șofer, trebuie să oprești dacă pietonul este pe sensul opus?
Promotor.ro
2026: Ca șofer, trebuie să oprești dacă pietonul este pe sensul opus?
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Viața după „Războiul Depozitelor”: Darrell Sheets și boxa de 300.000 $
go4it.ro
Viața după „Războiul Depozitelor”: Darrell Sheets și boxa de 300.000 $
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Mircea Solcanu, din nou în luptă cu boala. Cine îi este aproape în aceste momente
Mircea Solcanu, din nou în luptă cu boala. Cine îi este aproape în aceste momente
Administrația Trump ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Care este motivul
Administrația Trump ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Care este motivul
Ce face „Regina supermașinilor” înainte să urce în bolizii de sute de mii €. Obiceiul bizar ...
Ce face „Regina supermașinilor” înainte să urce în bolizii de sute de mii €. Obiceiul bizar care stârnit controverse în online
Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces
Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces
Schimbare importantă la Survivor 2026. Competiția nu va mai fi ca până acum
Schimbare importantă la Survivor 2026. Competiția nu va mai fi ca până acum
Ce preț au biletele la Campionatul Mondial din 2026: cele mai ieftine vs. cele mai scumpe. Sumă record ...
Ce preț au biletele la Campionatul Mondial din 2026: cele mai ieftine vs. cele mai scumpe. Sumă record pentru patru bilete în spatele porții
Vezi toate știrile