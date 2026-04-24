Aleksandr Lukașenko, surprins alături de un model de 22 de ani. Cine este Aliya

Presa internațională relatează că președintele belarus Aleksandr Lukașenko, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu Aliya Korotkaia, un model de 22 de ani și fostă participantă la concursuri de frumusețe.

Lukașenko, considerat unul dintre cei mai longevivi lideri autoritari din Europa, este surprins tot mai des în compania tinerei. Deși este căsătorit oficial cu Galina din 1975, cei doi trăiesc separat de peste trei decenii.

Aliya Korotkaia a participat la competiții precum Miss Minsk, Miss Viva Braslav, Miss Belarus și Miss BRICS, concurs organizat în Rusia. Potrivit presei citate, ea ar fi atras atenția liderului belarus în cadrul acestor evenimente.

În ultimul an, Korotkaia a apărut frecvent la evenimente publice alături de Lukașenko, inclusiv la meciuri de hochei și la Balul de Anul Nou organizat de președinte. Presa străină notează că tânăra ar fi activat în cadrul Școlii Naționale de Frumusețe, instituție finanțată de stat.

Lukașenko are doi fii, Viktor și Dmitri, din căsnicia cu Galina, însă separarea lor datează din anii ’90. Mai multe publicații rusești au prezentat-o pe Korotkaia drept „amanta tânără” a președintelui belarus, menționând aparițiile lor comune la diverse evenimente.

Cine este Aliya

În trecut, presa a relatat că Lukașenko ar fi avut o relație și cu Maria Vasilevich, câștigătoare a unui titlu de frumusețe, alături de care a fost fotografiat în 2018 și 2019 la competiții sportive și evenimente oficiale.

Aflat la conducerea Belarusului din 1994, Lukașenko a consolidat controlul asupra țării după reprimarea protestelor din 2020. El este considerat un aliat apropiat al Moscovei în contextul războiului din Ucraina, permițând armatei ruse acces pe teritoriul belarus înaintea atacului asupra Kievului. Potrivit presei internaționale, Belarus găzduiește în prezent și armament nuclear rusesc în apropierea graniței cu NATO.

CITEŞTE ŞI: Bucurie mare în familia ex-ministrului Sănătății! Soția lui Nicolae Bănicioiu a născut tripleți

Transformare spectaculoasă! Cum arată acum Sarah, fiica Anamariei Prodan