Bucurie mare în familia ex-ministrului Sănătății! Soția lui Nicolae Bănicioiu a născut tripleți

Nicolae Bănicioiu, în vârstă de 47 de ani și fost ministru al Sănătății, trece printr-o perioadă cu totul specială în plan personal, după ce familia sa s‑a mărit considerabil chiar înaintea Paștelui. Soția sa, Mihaela, a născut trei băieți perfect sănătoși, iar locuința fostului demnitar a devenit acum un cămin cu patru copii.

Nașterea, care a avut loc pe 18 aprilie 2026, reprezintă nu doar o împlinire pentru cei doi părinți, ci și o performanță medicală importantă, având în vedere complexitatea unei sarcini multiple.

Bucurie mare în familia ex-ministrului Sănătății

Cei trei nou‑veniți au primit nume cu puternică încărcătură religioasă: Petru, Ioan și Matei. Aceştia se alătură fratelui mai mare, Mihnea Nicolae, completând o familie numeroasă și unită. Fostul ministru a vorbit public despre acest moment, pe care îl consideră un adevărat miracol.

„Noi suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit de Paște și mulțumim echipei medicale de la Spitalul Filantropia care a făcut tot posibilul pentru a gestiona cu bine o situație destul de complicată, așa cum e o naștere de tripleți!”, a declarat Nicolae Bănicioiu.

Dincolo de emoția firească, cazul Mihaelei Bănicioiu este unul rar din punct de vedere statistic și o reușită profesională pentru medicii de la Spitalul Filantropia. Nașterea s‑a produs la 34 de săptămâni, un termen considerat remarcabil pentru o sarcină cu tripleți, contribuind la starea foarte bună a bebelușilor.

Soția lui Nicolae Bănicioiu a născut tripleți

Doi dintre ei au avut la naștere 2.100 de grame, iar al treilea 1.900 de grame, valori apreciate de specialiști. Potrivit datelor medicale, este prima situație documentată în care a doua sarcină a unui cuplu se finalizează cu tripleți ajunși la un nivel atât de avansat de maturitate.

Mihaela Bănicioiu, în vârstă de 41 de ani, a traversat această perioadă cu discreția care a caracterizat‑o și după retragerea din lumea modei. Absolventă a Academiei de Studii Economice, ea s‑a căsătorit cu Nicolae Bănicioiu în 2011, după ce s‑au cunoscut în cadrul unui concurs de frumusețe.

În cei 15 ani de căsnicie, a preferat să rămână departe de atenția publică, concentrându‑se pe familie și sprijinindu‑și soțul în parcursul său profesional, care a inclus funcții în structurile de tineret, mandate de ministru și deputat.

Venirea pe lume a tripleților deschide un nou capitol pentru fostul ministru, a cărui carieră a fost strâns legată de domeniul medical și de activitatea guvernamentală. Absolvent al Facultății de Stomatologie și cadru universitar la UMF „Carol Davila”, Nicolae Bănicioiu s‑a retras în ultimii ani din prim‑planul politicii, orientându‑se mai mult către profesie și viața de familie.

