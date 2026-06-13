Acasă » Știri » Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece

Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece

De: Andreea Stăncescu 13/06/2026 | 12:35
Cum a fost viața pentru Valentin Sanfira după accidentul din Italia / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Unul dintre cele mai grele episoade din viața lui Valentin Sanfira a avut loc în urmă cu aproape trei ani, când artistul a trecut printr-un accident care i-a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și pe cea emoțională. În septembrie 2023, în timpul unei vacanțe petrecute în Italia alături de Codruța Filip, a fost implicat într-un grav accident de scuter.

În urma impactului, artistul a fost proiectat pe carosabil, iar vehiculul a căzut peste unul dintre picioarele sale. Accidentul i-a provocat o fractură severă la nivelul capului femural, necesitând îngrijiri medicale și o perioadă lungă de recuperare.

Sursa foto: Social media

Ce a spus Valentin Sanfira despre momentul accidentului

Valentin Sanfira a mărturisit că unul dintre cele mai dificile momente din viața sa a fost accidentul prin care a trecut. Artistul a fost nevoit să petreacă aproape o lună într-un cărucior cu rotile, experiență pe care o consideră extrem de grea și care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

De atunci, cântărețul spune că a început să aprecieze mai mult lucrurile simple și să fie recunoscător pentru faptul că își poate folosi propriile picioare și își poate continua activitatea. Totodată, el încearcă să nu mai acorde importanță excesivă problemelor minore și să nu transforme fiecare dificultate într-o dramă.

Pentru artist, sănătatea și posibilitatea de a munci sunt cele mai importante aspecte, iar experiența prin care a trecut l-a învățat să privească viața cu mai multă maturitate și recunoștință.

„Cred că cel mai jos am fost atunci când am avut accidentul, pentru că am stat aproape o lună în cărucior cu rotile și este cel mai urât lucru pe care îl poți trăi. De atunci am început să apreciez altfel viața și să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că pot să mă ridic pe picioarele mele și încerc să mă educ, să nu mai plâng de lucruri mărunte, să nu mai fac drame din ce se întâmplă în viața mea, atât cât sunt sănătos și cât pot să muncesc.”, a povestit Valentin Sanfira la „Furnicuțele”.

CITEȘTE ȘI: Cum l-a cunoscut Valentin Sanfira pe Roșca Dima, ispita masculină de la Insula Iubirii 2026

Valentin Sanfira scoate artileria grea la înaintare: „Dacă mai vorbești cu fosta, nu mai ești prieten cu mine”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Știri
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Știri
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Mediafax
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu,...
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și...
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania și România în funcție de pachetul ales
Adevarul
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania...
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană...
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Mediafax
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea...
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an. Nu ai nevoie de studii universitare. „Am multă libertate”
Click.ro
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an....
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare
Digi 24
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce...
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Promotor.ro
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
go4it.ro
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în...
ULTIMA ORĂ
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ...
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ea
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: ...
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: „Jur că a fost memorabil”
Cristina Belciu, atac subtil la adresa soției lui Cabron: „Ori de câte ori te simți prost”
Cristina Belciu, atac subtil la adresa soției lui Cabron: „Ori de câte ori te simți prost”
Vezi toate știrile