Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece

Unul dintre cele mai grele episoade din viața lui Valentin Sanfira a avut loc în urmă cu aproape trei ani, când artistul a trecut printr-un accident care i-a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și pe cea emoțională. În septembrie 2023, în timpul unei vacanțe petrecute în Italia alături de Codruța Filip, a fost implicat într-un grav accident de scuter.

În urma impactului, artistul a fost proiectat pe carosabil, iar vehiculul a căzut peste unul dintre picioarele sale. Accidentul i-a provocat o fractură severă la nivelul capului femural, necesitând îngrijiri medicale și o perioadă lungă de recuperare.

Ce a spus Valentin Sanfira despre momentul accidentului

Valentin Sanfira a mărturisit că unul dintre cele mai dificile momente din viața sa a fost accidentul prin care a trecut. Artistul a fost nevoit să petreacă aproape o lună într-un cărucior cu rotile, experiență pe care o consideră extrem de grea și care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

De atunci, cântărețul spune că a început să aprecieze mai mult lucrurile simple și să fie recunoscător pentru faptul că își poate folosi propriile picioare și își poate continua activitatea. Totodată, el încearcă să nu mai acorde importanță excesivă problemelor minore și să nu transforme fiecare dificultate într-o dramă.

Pentru artist, sănătatea și posibilitatea de a munci sunt cele mai importante aspecte, iar experiența prin care a trecut l-a învățat să privească viața cu mai multă maturitate și recunoștință.

„Cred că cel mai jos am fost atunci când am avut accidentul, pentru că am stat aproape o lună în cărucior cu rotile și este cel mai urât lucru pe care îl poți trăi. De atunci am început să apreciez altfel viața și să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că pot să mă ridic pe picioarele mele și încerc să mă educ, să nu mai plâng de lucruri mărunte, să nu mai fac drame din ce se întâmplă în viața mea, atât cât sunt sănătos și cât pot să muncesc.”, a povestit Valentin Sanfira la „Furnicuțele”.

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