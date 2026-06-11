Valentin Sanfira scoate artileria grea la înaintare: „Dacă mai vorbești cu fosta, nu mai ești prieten cu mine”

Valentin Sanfira și Codruța Filip au luat-o pe drumuri separate, iar la începutul anului au semnat actele de divorț după patru ani de căsnicie și opt ani de relație. Motivul separării a fost foarte serios, artista declarând că toată relația cu fostul ei partener a fost o minciună. După toată această perioadă în care atenția a fost îndreptată asupra lor, Codruța vorbea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO despre oamenii care i-au fost alături în toată această perioadă. Acum, cel care a făcut declarații este Valentin Sanfira, în cadrul unui podcast. Cântărețul de muzică populară a vorbit despre prieteniile care se destramă și prietenii care se împart atunci când doi oameni divorțează.

Valentin Sanfira a fost destul de discret după divorțul de fosta soție, Codruța Filip. Cu toate că inițial a negat că ar fi divorțat (vezi aici reacția lui), ulterior a recunoscut divorțul. Au existat numeroase controverse și semn de întrebare în privința despărțirii lor, mai ales că nimic nu avea să o prevestească și nici ei nu au spus cu subiect și predicat motivul separării. După ce Codruța Filip a dezvăluit că își găsește puterea de a merge mai departe în familie și prieteni, acum Valentin a vorbit despre prietenii care se împart atunci când un cuplu divorțează.

Valentin Sanfira a vorbit despre prieteniile pierdute după divorț: „O porcărie treaba asta”

Valentin Sanfira a mărturisit că unul dintre lucrurile care l-au surprins cel mai mult după divorțul de Codruța Filip este tendința unor persoane de a se împărți între el și ea. Artistul consideră că relațiile de prietenie nu ar trebui condiționate de alegerea unei tabere și spune că nu a fost niciodată de acord cu această mentalitate.

„Mie mi se pare o porcărie treaba asta, să se împartă prietenii. Dacă mai vorbești cu fosta, nu mai ești prieten cu mine. Nu există! Nu am avut niciodată acest caz”, a spus Valentin Sanfira în cadrul podcastului Chef la Maxim.

La rândul ei, Codruța Filip a vorbit recent despre perioada dificilă prin care a trecut după separare și despre oamenii care au ajutat-o să își găsească echilibrul. Artista a mărturisit că sprijinul prietenilor, pe lângă cel al familiei, a fost esențial pentru ea în ultimele luni.

„Îmi găsesc toată puterea în părinții mei, în prieteni și în cei care îmi sunt mereu aproape. Fiecare face cât simte, cum simte. Eu sunt foarte atașată de părinții mei, mă consult în general cu privire la orice, dar tu știi cel mai bine ce e în sufletul tău”, a spus Codruța Filip.

Întrebată dacă este pregătită să își refacă viața sentimentală, artista a precizat că, în prezent, nu se gândește la o nouă relație, alegând să își concentreze toată atenția asupra carierei și proiectelor muzicale.

„Momentan nu iau în calcul nimic de genul acesta (n.r. o relație), nu mă gândesc pentru că, pur și simplu, la momentul actual pentru mine contează foarte mult munca mea și muzica. Mă focusez pe asta”, a mai declarat artista la CANCAN.RO.

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