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Marisa Paloma, adevărul despre sarcină. Toți s-au grăbit s-o felicite: „E de prost gust și am decis să răspund în aceeași manieră”

De: Loriana Dasoveanu 27/07/2026 | 16:17
Marisa Paloma, adevărul despre sarcină. Toți s-au grăbit s-o felicite: E de prost gust și am decis să răspund în aceeași manieră
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Marisa Paloma vorbește despre cea de-a doua sarcină după ce oamenii au felicitat-o în comentarii. Influencerița are o familie superbă alături de Liviu Stanciu, o fetiță de cinci ani pe nume Iris, iar cei doi părinți nu s-au sfiit niciodată să vorbească despre posbilitatea de a-și mări familia în viitor. Cum de fiecare dată acest subiect a fost unul intens comentat, o filmare publicitară în care influencerița purta un body mulat a stârnit un val de comentarii, dar și felicitări. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Marisa Paloma care a lămurit cum stau lucrurile, dar a spus și ce urmează pentru familia lor în viitorul apropiat. 

Marisa Paloma are o familie frumoasă alături de Liviu Stanciu. Influencerița a devenit mamă în urmă cu cinci ani, atunci când fiica ei, Iris a venit pe lume și i-a schimbat complet viața. Pe lângă faptul că este femeie de afaceri, bruneta este foarte implicată în creșterea și educarea fiicei sale, iar rolul de mamă i se potrivește perfect. Așadar, nu de puține ori a fost întrebată dacă își mai dorește copii, iar răspunsul ei a fost de fiecare dată afirmativ. Acest lucru, dar și o filmare din cadrul unui spot publicitar în care vedetei părea că i se vede burtica, au stârnit comentarii din partea urmăritorilor ei. (vezi aici) Dar pentru a nu lăsa loc de interpretări, vedeta a decis să spună cum stau lucrurile.

Marisa Paloma, primele declarații după ce a fost felicitată pentru sarcină

Marisa Paloma ne-a dezvăluit că nu așteaptă al doilea copil, iar răspunsul oferit celei care a felicitat-o ar fi fost unul ironic, tocmai pentru că un astfel de comentariu fără o bază concretă i se pare un gest deplasat, ne spune ea.

„Nu e cazul, nu sunt însărcinată. Am răspuns așa că sunt comentarii aruncate la mișto și răspund în aceeași manieră. Dacă mi se vede puțin burtica, se spune repede: Sarcină ușoară! E de prost gust și atunci am decis să răspund în aceeași manieră”, a spus Marisa Paloma pentru CANCAN.RO.

Desigur că răspunsul ei ambiguu a stârnit reacții și printre apropiații săi care au contactat-o și ei pentru a o felicita, însă influencerița le-a explicat că nu este cazul de o sarcină, ne spune ea.

„Mi-a mai scris o prietenă după, m-a mai întrebat lumea. Nu sunt gravidă. Ne dorim pe viitor, dar acum nu e cazul”, a mai dezvăluit Marisa.

Imaginile cu Marisa Paloma care au ridicat un semn de întrebare: Este sau nu însărcinată vedeta?!
Imaginile cu Marisa Paloma care au ridicat un semn de întrebare: Este sau nu însărcinată vedeta?!

Marisa Paloma are deja o familie numeroasă, mai ales că mulți dintre prietenii ei i-au devenit familie. Printre ei se numără și managerul ei, Monica Munteanu, femeia care i-a devenit ca o soră vedetei. Și, pentru că Marisa este omul surprizelor, a decis să îi facă o petrecere în Grecia de ziua de naștere a Monicăi. Desigur că rezultatul a fost spectaculos.

Am fost în Grecia recent, i-am organizat bunei mele prietene Monica Munteanu vacanța și abia ce ne-am întors. A fost surprinsă, cred că nu a mai primit o surpriză de genul acesta, mai ales că au fost mai mulți prieteni apropiați de-ai ei. Nu se aștepta, ea credea că mergem în vacanța noastră anuala de familie, an de an o făceam la Novum pentru că fata era mică, dar acum că a mai crescut, am căutat să facem vacanța în afară. Monica știa că mergem în familie în vacanță și s-a trezit acolo cu surpriza. Am avut parte de vreme bună, nu a fost extrem de cald, ceea ce m-a bucurat mult. Îmi place să fac surprize oamenilor din viața mea”, a spus Marisa pentru CANCAN.RO

Marisa se pregătește de o vacanță alături de familia sa
Marisa se pregătește de o vacanță alături de familia sa

Dincolo de zvonurile recente, Marisa Paloma se bucură din plin de timpul petrecut alături de familia ei. Fosta câștigătoare Bravo, ai stil și soțul ei au planuri pentru o nouă escapadă, de data aceasta împreună cu fetița lor, iar destinația este una pe care o aveau pe listă de mai multă vreme: Elveția. Marisa ne-a spus că vrea ca fiica ei să se bucure de peisajele pe care le oferă călătoria, motiv pentru care au decis să meargă cu mașina, nu cu avionul.

„Vrem să mergem și cu fata în vacanță, dar vrem să mergem în Elveția, să facem un tur cu mașina, nu cu avionul. Trebuie să mai cerem păreri, să vedem cum organizăm treaba sta că o astfel de vacanță cu mașina trebuie bine planificată. Pentru cea mică, cred că o să fie spectaculos să aibă parte de toate peisajele acelea pe care nu le poți vedea dacă mergi cu avionul. E o cu totul altă experiență. Prin august am vrea să organizăm treaba asta, în rest, stăm prin țară. Nu avem planificate alte vacanțe”, a mai spus ea. 

CITEȘTE ȘI: Fostă câștigătoare ”Bravo, ai stil!”, Marisa Paloma trăiește visul oricărei femei: milionară, cu soțul perfect și o veste mare! ”S-a mărit familia!”
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