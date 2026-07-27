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Care este motivul pentru care F. Charm a vrut să renunțe la muzică: „Mi se părea că tot ce fac nu-mi aduce un rezultat”

De: roxana tudorescu 27/07/2026 | 14:41
Care este motivul pentru care F. Charm a vrut să renunțe la muzică: Mi se părea că tot ce fac nu-mi aduce un rezultat
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„Nu merg cu turma. Nu pot să fac ceva doar pentru cifre.” Este principiul de la care F.Charm spune că nu s-a abătut niciodată, indiferent de tentațiile din industria muzicală. Artistul vorbește deschis, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre momentele în care a vrut să renunțe la muzică, despre succes, credință și despre dorința de a rămâne autentic într-o lume în care valorile se schimbă constant.

În anul 2006 și apoi în 2016, F.Charm a trecut prin două momente în care s-a gândit să renunțe la muzică. Artistul mărturisește că au fost perioade în care a simțit că tot ceea ce face nu îi aduce rezultatul pe măsura sufletului și a muncii pe care le investea. Chiar dacă acele momente l-au pus la încercare, pasiunea pentru muzică l-a făcut să continue.

F.Charm: „Foarte mulți artiști, din păcate, nu mai au aceeași sete și dorință de a fi diferiți.”

F.Charm are o perspectivă critică asupra industriei muzicale actuale din România. Artistul spune că scena muzicală funcționează „ca un val”, cu artiști care ajung rapid în prim-plan, dar dispar la fel de repede. În opinia lui, muzica de astăzi este tot mai lipsită de substanță, iar mulți artiști au pierdut dorința de a fi diferiți.

F.Charm a trecut prin două momente în care s-a gândit să renunțe la muzică.

CANCAN: Ai trecut prin momente în care ai vrut să renunți la muzică?

F.Charm: De două ori: prin 2006 și undeva prin 2016, când mi se părea că tot ce fac nu-mi aduce un rezultat pe măsura sufletului pe care-l puneam în ceea ce fac! M-a ținut puțin. 😅

CANCAN: Cum arată o zi obișnuită din viața lui F.Charm atunci când nu este pe scenă?

F.Charm: Cine mă cunoaște poate spune că stau mai mult în studio decât stau acasă! Rar îmi iau pauză și nu o fac pentru că nu mai pot, o fac atunci când trage lumea de mine: „Heeei, există viață și în afara studioului!”. Iar în puținul timp liber am activitățile unui om normal: familie, cățel, prieteni, Xbox. Aș spune și seriale, dar mereu adorm la ele și durează luni de zile până termin unul.

CANCAN: Cât de mult te-a schimbat succesul?

F.Charm: Ce este succesul? Nu consider că am succes sau că sunt un om de succes. Fac ce simt, ce-mi place, iar Dumnezeu m-a ajutat ca această simțire să-mi ofere o pâine pe masă de la oamenii care mă simt! Pentru asta sunt profund recunoscător lui Hristos!

CANCAN: Ai un regret legat de cariera ta?

F.Charm: Nu, toate deciziile greșite, pe atunci, au fost, de fapt, cărămizile care au clădit artistul de azi.

CANCAN: Ce ai spune că publicul încă nu știe despre tine?

F.Charm: Pe cât par de distant și rezervat, atunci când mi-ai intrat la inimă, nu te mai scoate nici mama lui Vlad Țepeș cu 100.000 de oșteni!

CANCAN: Cum vezi industria muzicală din România în prezent?

F.Charm: Cum e valul. Nimic constant, doar cu mici excepții! Valurile sunt mari, țin o vreme capul sus, până când ajung la mal și se dispersează! O văd din ce în ce mai mult lipsită de substanță, iar foarte mulți artiști, din păcate, nu mai au aceeași sete și dorință de a fi diferiți!

CANCAN: Pregătești piese noi sau colaborări surpriză?

F.Charm: Mereu fac asta! Cum am spus și mai sus! Mai am nouă piese de lansat din albumul „Profeții pentru cei vii” și multe colaborări.

CANCAN: Dacă ai putea schimba un singur lucru din trecutul tău, care ar fi acela?

F.Charm: Aș schimba cursul vieții bunicii mele, cea care m-a crescut, doar ca s-o mai am și azi!

CANCAN: Ce îți dorești să rămână în urma ta, dincolo de muzică?

F.Charm: O doză de bunătate și omenie prin tot ce am făcut!

CANCAN: Cum reacționezi la criticile din online?

F.Charm: Nu reacționez. Din păcate, unele critici sunt făcute de oameni care nu știu nici negru sub unghie despre viața ta, prin ce treci sau ai trecut. Sunt doar opinii gratuite!

CANCAN: Ce mesaj ai pentru oamenii care te-au susținut încă de la început?

F.Charm: Dumnezeu să vă binecuvânteze!

„Nu pot să fac ceva doar pentru cifre.”

CANCAN: Dacă ai compara muzica ta de la începuturi cu cea de acum, care este cea mai mare schimbare pe care o simți la tine ca om și ca artist?

F.Charm: E ca și cum ar trebui să-mi compar copiii, e greu. Nu e nicio diferență, pentru că am scris toate stările prin care am trecut de-a lungul timpului! Sunt tot eu, și cel din 2017, și cel de azi.

CANCAN: Există vreo piesă pe care ai lansat-o și pe care, dacă ai putea, ai reînregistra-o complet diferit astăzi?

F.Charm: Nu, nu există nicio piesă. Dacă așa am simțit atunci, așa a rămas!

„Nu merg cu turma! Nu pot, nu pot să fac ceva ce vrea lumea doar pentru cifre.”

CANCAN: De unde îți iei inspirația atunci când simți că ești blocat creativ? Ai un „refugiu” doar al tău?

F.Charm: O aștept, nu forțez nimic niciodată. Când nu iese, nu e ziua aia!

CANCAN: Există un principiu sau o valoare de la care nu te-ai abătut niciodată, indiferent de tentațiile din industrie?

F.Charm: Da, nu merg cu turma! Nu pot, nu pot să fac ceva ce vrea lumea doar pentru cifre. N-aș pune capul pe pernă liniștit dacă aș face asta. Știu, sunt foarte dificil în privința asta, dar asta sunt!

CANCAN: Dacă nu ai fi urmat drumul muzicii, ce altă pasiune crezi că ar fi devenit profesia ta de zi cu zi?

F.Charm: Probabil management muzical, regie sau poezie.

CANCAN: Cât de mult din versurile tale reprezintă 100% experiențe personale și cât este ficțiune sau inspirație din poveștile altora?

F.Charm: Nu pot scrie ceva ce n-am trăit. N-aș putea simți să cânt și ar fi un fail de piesă. Tot ce scriu este ce am văzut, simțit sau făcut! Când nu voi mai avea de spus nimic, nu voi inventa povești pe care să mi le cumpere cifrele.

NU RATA: F.CHARM ȘI-A PUS SUFERINȚA PE NOTE?! CE „MESAJ” AR AVEA ARTISTUL PENTRU FOSTA IUBITĂ. „PERFECTUL A-NCEPUT SĂ MINTĂ!”

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