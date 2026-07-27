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Revenealand nu mai este cu intrare liberă. Cât costă biletul și care este programul

De: Irina Vlad 27/07/2026 | 14:43
Revenealand nu mai este cu intrare liberă. Cât costă biletul și care este programul
Revenealand nu mai este cu intrare liberă. Cât costă biletul și care este programul/ sursă foto: TikTok
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După ce a renunțat la televiziune, Răzvan Botezatu a intrat în lumea antreprenorilor. S-a mutat în Eforie Sud și a lucrat intens la un proiect de suflet: Revenealand. La mai bine de 6 luni de la deschiderea oficială a afacerii, fostul prezentator TV schimbă regulile de acces în complex. Cât costă biletul de intrare și care este programul de funcționare?

Revenealand este un complex de agrement și relaxare situat în localitatea Lazu din Constanța. Spațiul este destinat relaxării, evenimentelor tematice și socializării. Proiectul construit din temelii de Răzvan Botezatu, împreună cu surorile lui, Raluca și Ramona, și-a deschis porțile la finalul anului trecut, când a organizat primul târg de Crăciun.

„Pentru mine este mai mult decât un proiect. Este o parte din viața mea. Este locul în care, timp de aproape patru luni, am pus tot ce am avut mai bun.

A fost greu, dar a fost și frumos, pentru că vedeam cum, pas cu pas, ia naștere ceva ce nu am mai avut niciodată până acum: un loc făcut din suflet. De aproape 4 ani creez „Reveneala”, al Eforie, iar anul acesta am simțit că trebuie să o duc la alt nivel”, a spus Răzvan Botezatu pentru Click!.

Cât costă biletul de intrare în complexul Revenealand

La peste 6 luni de la deschiderea oficială a spațiului de agrement Revenealand, Răzvan Botezatu modifică regulile de acces în complex. Până acum accesul vizitatorilor a fost complet gratuit. De acum înainte, vizitatorii vor scoate din buzunar 10 lei pentru taxa de intrare. Copiii cu vârsta de până la 10 ani au acces gratuit, la fel ca și persoanele cu dizabilități. Programul cu publicul este de marți până duminică, între 15:00 și 22:00.

Pe o rețea de socializare, fostul prezentator TV le-a explicat urmăritorilor că taxa de intrare va fi folosită exclusiv pentru întreținerea spațiilor verzi și a facilităților puse la dispoziție vizitatorilor.

„Dragilor, de astăzi avem o mică schimbare la REVENEALAND. Ne dorim să păstrăm acest loc curat, frumos și bine întreținut pentru fiecare dintre voi. Decorurile, locurile de joacă, toaletele, curățenia și toate facilitățile sunt întreținute exclusiv de noi.

De aceea, începând de astăzi:

⚡ Accesul în REVENEALAND este 10 lei/persoană.

🎁 La intrare primiți un magnet REVENEALAND cadou, pe care îl puteți păstra ca amintire.

👧 Copiii cu vârsta de până la 10 ani au acces gratuit

❤️ Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit

⏰ Program: Marți – Duminică | 15:00 – 22:00

Ultima comandă: 21:30 Vă mulțumim că ne ajutați să dezvoltăm acest loc și să îl facem din ce în ce mai frumos. Ne vedem la REVENEALAND!”, a transmis Răzvan Botezatu.

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