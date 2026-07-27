Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor? Mesajul care a reaprins scandalul cu Ema Oprișan

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan nu mai formează un cuplu de câteva luni. Chiar dacă sunt în plin proces de divorț, cei doi se ocupă de fiica pe care o au împreună, dar și de băiatul fostei partenere dintr-o relație anterioară. Totuși, recent, DJ-ul a postat un mesaj cu subînțeles în mediul online, care pare să reaprindă scandalul dintre ei.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Relația dintre ei nu a mers așa cum și-au dorit, așadar au decis să meargă pe drumuri separate.

Nici în prezent nu se înțeleg prea bine, iar mesajul publicat de Răzvan pare să reaprindă scandalul dintre el și fosta parteneră. De curând, a postat un mesaj în mediul online care sugerează că ar fi fost exclus din viața copiilor.

Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor?

Răzvan Kovacs are o legătură specială cu cei doi copii, Luna și Noah. Acesta se implică în viața lor, însă de curând pare contrariul. Fostul concurent de la Insula Iubirii a scris un mesaj pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Story, prin care sugerează că a fost exclus din viața lor.

Un tată nu uită niciodată zilele în care a fost singur, trădat sau alungat din viețile propriilor săi copii, a scris Răzvan Kovacs.

Cuvintele pe care le-a postat dă de înțeles că și-ar dori să fie din nou în preajma celor mici, mai ales că în urmă cu ceva timp, chiar Ema povestea în mediul online că întreabă mereu de tatăl lor.

Răzvan Kovacs are o nouă iubită

DJ-ul a trecut rapid peste divorțul de Ema și s-a cuplat cu o altă participantă la Insula Iubirii. Este vorba despre Ella Vișan, cea care a căzut în ispită cu Teo Cosmin. Deși și-au afișat relația, situația dintre ei nu a fost roz, așa că și-au spus adio după scurt timp. Acum, bărbatul iubește din nou, însă de această dată a declarat că nu vrea să își expună noua iubită.

Este un subiect pe care nu vreau să-l dezbat neapărat. Nu ne-am postat din dorința de a avea niște articole (…) Ne-am postat că așa am simțit. Ne-am tot ținut departe de postări și așa mai departe. Vreau să o țin cât mai departe pe fata asta de aparițiile publice, pentru că ea nu și le-a dorit deloc. Din contră, de azi dimineață mă înjură încontinuu, a spus Răzvan Kovacs, pentru Spynews.

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Răzvan Kovacs nu se mai ascunde. Fostul concurent de la Insula iubirii și-a prezentat oficial noua iubită