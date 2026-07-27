Acasă » Știri » Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor? Mesajul care a reaprins scandalul cu Ema Oprișan

Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor? Mesajul care a reaprins scandalul cu Ema Oprișan

De: Denisa Crăciun 27/07/2026 | 14:30
Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor? Mesajul care a reaprins scandalul cu Ema Oprișan
Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan nu mai formează un cuplu de câteva luni. Chiar dacă sunt în plin proces de divorț, cei doi se ocupă de fiica pe care o au împreună, dar și de băiatul fostei partenere dintr-o relație anterioară. Totuși, recent, DJ-ul a postat un mesaj cu subînțeles în mediul online, care pare să reaprindă scandalul dintre ei.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au devenit cunoscuți publicului în urma participării la Insula Iubirii. Relația dintre ei nu a mers așa cum și-au dorit, așadar au decis să meargă pe drumuri separate.

Nici în prezent nu se înțeleg prea bine, iar mesajul publicat de Răzvan pare să reaprindă scandalul dintre el și fosta parteneră. De curând, a postat un mesaj în mediul online care sugerează că ar fi fost exclus din viața copiilor.

Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor?

Răzvan Kovacs are o legătură specială cu cei doi copii, Luna și Noah. Acesta se implică în viața lor, însă de curând pare contrariul. Fostul concurent de la Insula Iubirii a scris un mesaj pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Story, prin care sugerează că a fost exclus din viața lor.

Un tată nu uită niciodată zilele în care a fost singur, trădat sau alungat din viețile propriilor săi copii, a scris Răzvan Kovacs.

Cuvintele pe care le-a postat dă de înțeles că și-ar dori să fie din nou în preajma celor mici, mai ales că în urmă cu ceva timp, chiar Ema povestea în mediul online că întreabă mereu de tatăl lor.

Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor?/ sursa foto: social media
Răzvan Kovacs, exclus din viața copiilor?/ sursa foto: social media

Răzvan Kovacs are o nouă iubită

DJ-ul a trecut rapid peste divorțul de Ema și s-a cuplat cu o altă participantă la Insula Iubirii. Este vorba despre Ella Vișan, cea care a căzut în ispită cu Teo Cosmin. Deși și-au afișat relația, situația dintre ei nu a fost roz, așa că și-au spus adio după scurt timp. Acum, bărbatul iubește din nou, însă de această dată a declarat că nu vrea să își expună noua iubită.

Este un subiect pe care nu vreau să-l dezbat neapărat. Nu ne-am postat din dorința de a avea niște articole (…) Ne-am postat că așa am simțit. Ne-am tot ținut departe de postări și așa mai departe. Vreau să o țin cât mai departe pe fata asta de aparițiile publice, pentru că ea nu și le-a dorit deloc. Din contră, de azi dimineață mă înjură încontinuu, a spus Răzvan Kovacs, pentru Spynews.

VEZI ȘI: Cu ce se ocupă Alina, noua iubită a lui Răzvan Kovacs? Ce pasiune are bruneta

Răzvan Kovacs nu se mai ascunde. Fostul concurent de la Insula iubirii și-a prezentat oficial noua iubită

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026! Dan Negru și Octavian Ursulescu critică dur organizarea
Știri
Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026! Dan Negru și Octavian Ursulescu critică dur organizarea
Un biolog spune că poate anticipa momentul morții. Care sunt semnele pe care le oferă corpul
Știri
Un biolog spune că poate anticipa momentul morții. Care sunt semnele pe care le oferă corpul
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA
Adevarul
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul de la Berlin
Mediafax
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu cu fiica în vacanță. „Adevărata bogăție nu sunt medaliile”
Click.ro
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu cu fiica în vacanță. „Adevărata bogăție nu sunt medaliile”
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
„Mă gândesc mereu la asta”. Putin cere rușilor să înțeleagă importanța războiului și dă vina pe Lenin pentru conflictul din Donbas
Digi24
„Mă gândesc mereu la asta”. Putin cere rușilor să înțeleagă importanța războiului și dă vina...
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026! Dan Negru și Octavian Ursulescu critică dur organizarea
Scandal înainte de Festivalul Mamaia 2026! Dan Negru și Octavian Ursulescu critică dur organizarea
Un biolog spune că poate anticipa momentul morții. Care sunt semnele pe care le oferă corpul
Un biolog spune că poate anticipa momentul morții. Care sunt semnele pe care le oferă corpul
Revenealand nu mai este cu intrare liberă. Cât costă biletul și care este programul
Revenealand nu mai este cu intrare liberă. Cât costă biletul și care este programul
Care este motivul pentru care F. Charm a vrut să renunțe la muzică: „Mi se părea că tot ce ...
Care este motivul pentru care F. Charm a vrut să renunțe la muzică: „Mi se părea că tot ce fac nu-mi aduce un rezultat”
Alertă pentru românii care folosesc Booking! Noua înșelătorie care îți poate goli contul în câteva ...
Alertă pentru românii care folosesc Booking! Noua înșelătorie care îți poate goli contul în câteva minute
Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”
Rareș Cojoc, sincer despre divorț și relația cu fosta soție: „Cel mai greu e să accepți”
Vezi toate știrile