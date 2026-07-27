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Șobolanii au pus stăpânire pe Capitală. Cartierele cu cele mai multe sesizări

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 14:14
Șobolanii au pus stăpânire pe Capitală. Cartierele cu cele mai multe sesizări
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Bucureștenii au ajuns să se uite de două ori pe unde calcă! Tot mai mulți oameni au spus că șobolanii au început să apară la orice pas, fie printre blocuri, lângă ghenele de gunoi sau chiar în apropierea scărilor de bloc. În unele cazuri, scenele sunt de-a dreptul șocante.

Primele imagini care au stârnit revoltă au apărut din cartierul Sebastian, în Sectorul 5. Un locatar a filmat mai mulți șobolani morți chiar în fața blocului, iar clipul s-a răspândit rapid pe internet. Mulți internauți au susținut că astfel de scene nu mai sunt deloc o raritate în București.

Bucureștenii, terorizați de șobolani!

Șocul și mai mare a venit din Sectorul 3, unde o femeie a povestit pe Facebook că un șobolan i-ar fi intrat în apartament prin WC. Speriată, aceasta le-a cerut ajutor celorlalți utilizatori, iar postarea a devenit rapid subiect de discuție.

Șobolanii au pus stăpânire pe Capitală. Cartierele cu cele mai multe sesizări
Șobolanii au pus stăpânire pe Capitală. Cartierele cu cele mai multe sesizări

Valul de reclamații pare să fi pus autoritățile în gardă. În zilele următoare, Consiliul General al Municipiului București va analiza un proiect prin care firmele private de deratizare vor fi obligate să spună exact unde au intervenit, ce substanțe au folosit și ce lucrări au efectuat.

Amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă regulile

Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 5.000 de lei și chiar suspendarea activității. Dacă vor continua să lucreze după suspendare, sancțiunile pot ajunge până la 10.000 de lei.

Problema pare însă mult mai mare decât arată cifrele. Numai în 2026 au fost înregistrate 216 sesizări privind prezența șobolanilor în Capitală. Oamenii spun că rozătoarele se plimbă nestingherite pe lângă ghenele de gunoi, printre blocuri și chiar la intrările în scările de bloc.

Iar cine vrea să scape de ele din propriul buzunar trebuie să scoată bani serioși. Deratizarea unui apartament costă între 150 și 400 de lei, în timp ce pentru subsolurile blocurilor intervențiile pot depăși 1.000 de lei.

Harta publicată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București arată că cele mai afectate zone sunt Militari, Vitan-Dudești și partea de nord a Parcului Alexandru Ioan Cuza. Pentru mulți bucureșteni, întâlnirea cu un șobolan pare să fi devenit o parte tot mai obișnuită a drumului spre casă.

VEZI ȘI: Imagini de groază în cartierul Militari din Bucureşti. Un şobolan îi sare unui tânăr pe maşină, în timp ce conduce

Imagini terifiante! Șobolani filmați cum intră şi ies pe geamul unei locuinţe din Dorobanţi

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