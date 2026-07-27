Meghan Markle, surprinsă de un apel video primit de la prințul Harry în timpul emisiunii Master Chef. Criticii spun că momentul a fost regizat

Meghan Markle a fost invitată specială în emisiunea MasterChef Australia, unde a jurizat preparatele concurenților și a fost surprinsă în timpul filmărilor de un apel video din partea prințului Harry. Momentul a stârnit reacții atât în platou, cât și în rândul telespectatorilor.

Meghan Markle, jurat la MasterChef Australia

Ducesa de Sussex l-a salutat cu un călduros „Bună, iubitule”, iar după încheierea apelului l-a descris pe soțul său drept „șarmant”. Apariția prințului Harry a stârnit reacții împărțite în presa britanică și pe rețelele sociale: unii au apreciat naturalețea momentului, în timp ce alții l-au considerat regizat.

Potrivit BBC, ducesa de Sussex a participat la filmările realizate în Melbourne, în luna aprilie, în timpul vizitei private pe care ea și prințul Harry au efectuat-o în Australia.

Concurenții au primit provocarea de a transforma un ingredient obișnuit într-un preparat „demn de o ducesă”, însă Meghan i-a rugat pe ceilalți jurați și pe participanți să i se adreseze simplu.

„Spuneți-mi Meghan”, le-a spus ea.

Prințul Harry a surprins-o pe Meghan Markle cu un apel video

În timpul emisiunii, producătorii i-au înmânat telefonul lui Meghan, iar la celălalt capăt al firului se afla prințul Harry.

„Bună, iubirea mea”, i-a spus Meghan, înainte de a le explica celor prezenți: „Soțul meu este aici”, moment care a fost întâmpinat cu aplauze și reacții entuziaste din partea concurenților.

Meghan i-a arătat preparatele aflate pe masa juriului și i-a spus: „Mi-aș dori să poți gusta aceste preparate, sunt fantastice.”

La finalul conversației, Harry și-a cerut scuze că a întrerupt-o și i-a spus să se bucure de experiență. După încheierea apelului, Meghan l-a descris pe soțul ei drept „șarmant”.

Momentul a fost criticat de unii jurnaliști și de internauți

Apariția ducesei a fost primită diferit de critici și de public. Revista Hello! a lăudat modul în care aceasta a interacționat cu participanții, în timp ce The Sunday Times a considerat episodul prea elogios și lipsit de substanță.

Și pe rețelele sociale reacțiile au fost împărțite. Unii telespectatori au descris-o pe Meghan drept „caldă, elegantă și o prezență plăcută”, în timp ce alții au considerat intervenția prințului Harry stânjenitoare.

Apariția la MasterChef Australia vine după lansarea propriului show culinar al ducesei, With Love, Meghan, care a fost nominalizat anul acesta la premiile Daytime Emmy, la categoria „Outstanding Lifestyle Program”.

Într-o cronică publicată de The Sunday Times, jurnalista Charlotte Ivers s-a arătat mult mai puțin impresionată, afirmând că apariția lui Meghan Markle în emisiune „nu ne-a spus nimic despre ce îi place cu adevărat și nici măcar nu a oferit vreun indiciu despre cine ar putea câștiga competiția”.

Și reacțiile de pe rețelele sociale au fost împărțite. Unii telespectatori au descris-o pe Meghan drept „caldă, elegantă și o adevărată plăcere de urmărit”, în timp ce alții au catalogat apariția surpriză a prințului Harry drept „stânjenitoare”.

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