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Ce activitate casnică făcea regina Elisabeta. Nu lăsa pe nimeni altcineva să se ocupe de asta

De: Irina Maria Daniela 25/07/2026 | 08:20
Ce activitate casnică făcea regina Elisabeta. Nu lăsa pe nimeni altcineva să se ocupe de asta
Regina Elisabeta spăla vasele mereu. Sursa foto: Profimedia
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Pare greu de crezut, dar regretata regină Elisabeta adora să spele vasele! Potrivit foștilor angajați ai Casei Regale, se ocupa personal de această activitate atunci când se afla la reședința sa preferată din Scoția. Află ce alte treburi mai făcea!

Regina Elisabeta spăla vasele mereu

Potrivit biografilor, după fiecare masă în familie, regretata regină Elisabeta obișnuia să-și scoată bijuteriile, să-și pună mănușile din cauciuc și să spele vasele. Potrivit multor martori care au văzut cu ochii lor acest lucru, spălatul vaselor era activitatea preferată a reginei.

Biograful Matthew Dennison povestește în volumul „The Queen” despre un grătar organizat la Castelul Balmoral. Atunci, prințul Philip pregătise masa și regina s-a apucat imediat să strângă și să spele vasele. Margaret Thatcher, pe atunci prim-ministru, s-a simțit incomod văzând-o făcând acest lucru și încerca să o oprească.

„Nu suporta ideea ca regina să o servească. Se ridica mereu să o ajute. La un moment dat, regina a fost auzită spunând: «Poate îi spune cineva acelei doamne să rămână jos?»”, scrie Dennison.

Se pare că acesta este motivul pentru care Margaret Thatcher i-a trimis, ulterior, reginei Elisabeta o pereche de mănuși pentru spălat vasele.

David Cameron a încercat să o ajute pe regină

Potrivit unei relatări din cartea „Elizabeth: An Intimate Portrait”, după istorisirea de mai sus, și fostul premier britanic David Cameron a avut parte de o experiență asemănătoare.

„Nu inventez nimic. Prințul Philip și Majestatea Sa îți serveau cina, strângeau masa și apoi spălau vasele, în timp ce tu stăteai de vorbă cu ceilalți invitați”, i-a povestit acesta lui Gyles Brandreth pentru cartea „Elizabeth: An Intimate Portrait”.

După câțiva ani în care a fost martorul acestei scene, David Cameron a încercat să-i dea o mână de ajutor. Și-a pus mănușile de cauciuc și a început să spele vasele. Atunci, regina l-a văzut și a reacționat imediat.

„Îmi amintesc că Majestatea Sa a întrebat: «Ce face, pentru numele lui Dumnezeu, prim-ministrul?» Mi-am dat seama că încălcasem protocolul și m-am așezat imediat la loc.”

Unde spăla vasele des regina Elisabeta

Se pare că mama regelui Charles nu spăla vasele când se afla la Palatul Buckingham, ci la Castelul Balmoral, reședința din Scoția pe care o considera adevărata sa casă. Uneori chiar renunța la mănuși și le spăla normal, ca milioane de alte gospodine.

„Este cel mai frumos loc de pe Pământ. Cred că bunica este cel mai fericită acolo. Iubește Highlands-ul, plimbările, picnicurile și câinii. Mereu sunt câini peste tot și oameni care vin și pleacă. Acolo ai spațiu să respiri”, spunea prințesa Eugenie în documentarul „Our Queen at 90”.

De ce spăla regina Elisabeta vasele, de fapt

Potrivit experților, acest obicei casnic o făcea pe regretata suverană să se simtă un om normal. Era obiceiul plăcut care îi oferea un sentiment de libertate în reședința pe care o iubea. Elisabeta susținea că așa retrăia, într-un fel, viața simplă pe care și-o imaginase în copilărie.

Un alt loc în care trăia o viață cât de cât normală era domeniul Sandringham, din comitatul Norfolk. Regina și prințul Philip preferau adesea casa mai modestă Wood Farm. Acolo, Philip gătea frecvent, fiind renumit pentru omletele sale, iar regina se ocupa de vase.

„La un prânz organizat după o partidă de vânătoare am auzit pe cineva spunând: «Eu spăl vasele.» M-am întors și am văzut-o pe regină purtând mănușile ei galbene de cauciuc”, își amintea un apropiat al Curții Regale.

Ce-și dorea regina Elisabeta în copilărie

Potrivit Reader’s Digest, suverana și-a dorit o viață normală. Înainte ca unchiul său, regele Eduard al VIII-lea, să abdice în 1936 și destinul ei să se schimbe radical, Elisabeta i-a mărturisit instructorului de echitație că își dorește să devină „o doamnă care trăiește la țară, înconjurată de câini și cai”.

De mică, regina a fost fascinată de jocurile de-a gospodăria. Când a împlinit 6 ani, locuitorii Țării Galilor i-au dăruit o căsuță miniaturală complet funcțională. Aceasta a fost amplasată pe domeniul Windsor și avea apă curentă, electricitate și bucătărie utilată.

Prințesa de atunci adora „să șteargă praful și să spele vasele” în mica ei căsuță. Fosta ei guvernantă, Marion Crawford, spunea că Elisabeta era ordonată și-și alinia mereu pantofii și hainele.

Ce activități mai făcea regina Elisabeta

Pe lângă spălatul vaselor, suverana mai executa personal câteva activități zilnice. Avea mereu grijă de câinii ei din rasa corgi, pe care îi hrănea și îi creștea personal. Apoi trecea la cai, pe care i-a iubit toată viața. Mergea des în grajduri, unde participa la îngrijirea și creșterea acestor animale.

Era pasionată de grădinărit, dar nu lucra zilnic în grădina sa. Iubea în special trandafirii și supraveghea mereu cu mare atenție amenajarea domeniilor regale.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial s-a înrolat în Serviciul Teritorial Auxiliar, unde a învățat să întrețină și să repare vehicule militare. Nu o făcea pentru mașinile sale, dar cel mai probabil ar fi știut ce să facă cu un cric, daca situația o cerea!

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