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Cum arată acum Prințul Edward, mezinul Reginei Elisabeta și fratele Regelui Charles. Cu ce se ocupă cei doi copii ai săi

De: Irina Maria Daniela 18/06/2026 | 07:20
Cum arată acum Prințul Edward, mezinul Reginei Elisabeta și fratele Regelui Charles. Cu ce se ocupă cei doi copii ai săi
Cum arată acum Prințul Edward, mezinul Reginei Elisabeta și fratele Regelui Charles. Sursa foto: Profimedia
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În timp ce Regele Charles, Regina Camilla, Prințul William și Kate Middleton sunt cele mai cunoscute figuri regale din Marea Britanie, Prințul Edward este o prezență publică mai discretă. Cel mai tânăr fiu al Reginei Elisabeta a II-a și familia sa sunt persoane extrem de discrete în monarhie.

Cum arată Prințul Edward, fiul Reginei Elisabeta

Fratele Regelui Charles și familia sa au rămas adesea în umbra monarhiei britanice. Fiind cel mai mic, se află destul de jos în linia de succesiune la tron. Cu toate astea, nu pare a fi afectat de faptul că nu strălucește în ochii britanicilor cum o face regele.

Prințul Edward și soția sa, Sophie, sunt duce și ducesă de Edinburgh. Aceștia au doi copii, James și Lady Louise, pe care i-au ținut departe de evenimentele publice. Cei doi dețin titluri princiare, dar le puteau folosi de la vârsta de 18 ani – dacă optau pentru acest lucru.

„Încercăm să îi creștem cu înțelegerea că este foarte probabil să fie nevoiți să muncească pentru a-și câștiga existența. De aceea am decis să nu folosim titlurile HRH. Le au și pot decide să le folosească de la 18 ani, dar cred că este foarte puțin probabil”, declara Sophie pentru The Times of London, în 2020.

Fiul Prințului Edward, „armă secretă”?

Fratele Regelui Charles și soția sa, Sophie. Sursa foto: Profimedia

Familia lui Edward este una dintre numeroasele familii regale care au dus o viață apropiată de cea a oamenilor obișnuiți. Cu toate acestea, James a început să apară tot mai des în cadrul unor evenimente regale începând cu anul 2022. Acesta a fost primit pozitiv de public, unii fani numindu-l chiar „heartthrob” (idol/atracție).

Tânărul în vârstă de 18 ani, care deține titlul de Conte de Wessex din 2023, poate fi „arma secretă” a Coroanei. Acesta ar putea aduce un suflu nou și o imagine pozitivă monarhiei, într-o perioadă cu multe controverse după tot scandalul cu Prințul Andrew și Epstein. James ar putea stârni interesul britanicilor datorită modului în care a fost crescut, potrivit The List.

Cu ce se ocupă copiii Prințului Edward

Prințul Edward și soția sa Sophie, ducele și ducesa de Edinburgh, sunt doi dintre cei 11 „membri activi” ai Familiei Regale care reprezintă monarhia britanică la evenimente din întreaga lume.

Presa o place pe Sophie, despre care are numai cuvinte bune de zis. Este considerată o prezență de încredere, dar discretă, fără dorința de a fi în centrul atenției. Copiii celor doi sunt membri activi și ei, dar nu se știe cu exactitate ce drum vor alege după ce își termină studiile.

Cum niciunul dintre ei nu a acceptat titlul HRH la împlinirea vârstei de 18 ani, este posibil să nu urmeze un rol oficial în cadrul monarhiei.

Ce studii are James, nepotul Reginei Elisabeta

Prințul Edward, alături de fiul și fiica sa la încoronarea Regelui Charles. Sursa foto: Profimedia

În prezent, James își finalizează examenele A-Level, ultimele înainte de universitate, la Radley College din Anglia.

„Cred că ne putem aștepta ca James să își urmeze propriile ambiții și să nu aleagă neapărat traseul tradițional regal, cum ar fi serviciul militar”, mărturisea Jennie Bond, fost corespondent regal, în 2024.

Ce studii are Lady Louise, nepoata Reginei Elisabeta

Lady Louise Windsor, fiica în vârstă de 22 de ani a lui Edward și Sophie, ar urma să își încheie studiile de licență în Literatură la Universitatea St Andrews din Scoția.

În luna mai 2026, tânăra și-a luat un job part-time la Royal Windsor Horse Show, mutare care poate indica faptul că își dorește o carieră în afara monarhiei.

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