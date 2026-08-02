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Raisa, fetița care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Cluj, a fost înmormântată: ”Lumea era mult prea mică pentru tine”

De: Elisa Tîrgovățu 02/08/2026 | 17:33
Raisa, fetița care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Cluj, a fost înmormântată: ”Lumea era mult prea mică pentru tine”
Raisa, copila implicată în accidentul tragic din Cluj, a fost înmormântată astăzi. Apropiații sunt răpuși de durere / Sursa foto: Social media
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Durere fără margini după moartea Raisei. Fetița de 9 ani și-a pierdut viața în tragicul accident de pe centura Apahida–Cluj. Minora a fost înmormântată în cursul zilei de astăzi.

Întreaga comunitate este în doliu după ce Raisa, o fetiță de doar 9 ani, a murit în urma gravului accident rutier produs vineri pe centura Apahida–Cluj. Familia, colegii și profesorii și-au exprimat durerea prin mesaje de rămas-bun, descriind-o ca pe un copil bun, sensibil și mereu cu zâmbetul pe buze.

Cei care au cunoscut-o spun că Raisa era un copil de o bunătate rară, gata să împartă cu ceilalți tot ceea ce avea și să aducă bucurie în jurul său. Dispariția sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în sufletele celor apropiați.

Apropiații au transmis mesaje în semn de omagiu

Printre cele mai emoționante mesaje se numără cel transmis de învățătoarea sa, care și-a exprimat durerea printr-un omagiu sfâșietor.

„Poate că lumea aceasta era mult prea mică pentru tine. Erai atât de sensibilă, atât de blândă… Ai fi dăruit oricui ultima bucățică de mâncare, ultima jucărie, doar ca celălalt să fie fericit”, a transmis cadrul didactic.

Profesoara și-a amintit cu emoție de anii petrecuți alături de Raisa, de clipele în care a învățat-o să scrie și să citească, dar și de bucuria sinceră cu care fetița a primit vestea că aceasta urma să devină mamă.

La finalul mesajului, cadrul didactic i-a mulțumit Raisei pentru fiecare îmbrățișare și pentru felul în care reușea să aducă lumină și bucurie în viețile celor din jur.

Printre cei care au transmis condoleanțe se numără și președintele Senatului. Totodată, un mesaj emoționant a fost publicat și de profesorul Tudor, profund marcat de pierderea copilei.

Acesta a vorbit despre pasiunea fetiței pentru cai, pian și muzică, amintind că își dorea să devină călăreață profesionistă și că trăia fiecare zi cu o sinceritate și o credință rar întâlnite.

Profesorul a dezvăluit și un moment care l-a marcat profund. Într-o perioadă dificilă din viața sa, Raisa s-a rugat pentru el, iar gestul copilului a rămas de neuitat.

„Nu voi uita niciodată că, atunci când am trecut printr-o perioadă grea, tu te-ai rugat pentru mine. Rugăciunile tale, rostite cu credința curată a unui copil, mi-au adus putere și speranță”, a scris acesta.

Ceremonia de înmormântare a Raisei a avut loc astăzi, la Cimitirul Sfântul Lazăr. Minora și-a pierdut viața în accidentul rutier produs vineri pe centura Apahida – Cluj.

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