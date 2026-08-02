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Văduva lui Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, dă în judecată firma de transport: ”Măcar să nu se mai întâmple așa ceva”

De: David Ioan 02/08/2026 | 18:19
Văduva lui Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, dă în judecată firma de transport: ”Măcar să nu se mai întâmple așa ceva”
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Familia lui Constantin „Gogu” Covaciu, maseur al echipei secunde Dinamo, își dorește ca responsabilitatea pentru accidentul mortal produs vineri la Câmpulung Muscel să fie clar stabilită, iar cei vinovați să răspundă. Rudele spun că nu caută răzbunare, ci oprirea unui lanț de neglijențe care ar putea provoca și alte tragedii.

Duminică, 2 august, are loc priveghiul fostului maseur, iar soția sa, Aura, a anunțat că va acționa în instanță firma care a asigurat transportul în ziua accidentului. Femeia a explicat că nu poate accepta ca astfel de situații să rămână fără consecințe.

„Normal că o să dăm în judecată firma care s-a ocupat de acel transport. Cum să lăsăm lucrurile așa, să mai moară și alți oameni? Trebuie să facem ceva să se oprească nemernicia asta. Altfel lucrurile nu se vor pune la punct niciodată. Pe soțul meu nu-l mai aduce nimeni înapoi. Dar măcar să nu se mai întâmple așa ceva”, a declarat Aura pentru GSP.

Familia lui Constantin Covaciu, devastată după accident

Văduva a povestit și dificultățile prin care a trecut familia în încercarea de a afla unde se află trupul neînsuflețit al lui Constantin Covaciu. Rudele au fost trimise între instituții, primind informații diferite și incomplete.

„Ne-au cam pus pe drumuri. Ni s-a spus să mergem la IML Pitești, dar nu era acolo. Ne-au trimis de acolo la Câmpulung. Apoi am mers la spitalul central din Câmpulung, dar asistentele ne spuneau că nu e acolo. Noroc cu o pacientă, care ne-a zis că nu e adevărat, că e în spital. Că altfel iar ne trimiteau la Pitești. Nu știau de capul lor. Apoi am fost la Primăria din Câmpulung să luăm certificatul de deces. Acolo a ieșit și doamna primar Lasconi, care a vorbit foarte frumos. Știa tot ce se întâmplase, era la curent.”

Priveghiul are loc la Cimitirul Reînvierea, unde marți va fi și înmormântarea. Soția lui Covaciu a rămas lângă sicriu pe tot parcursul vizitelor, iar cei veniți să își ia rămas-bun au aprins lumânări și au depus coroane. Printre momentele care au impresionat cel mai mult a fost gestul nepoatei Eveline, care a lăsat un mesaj scris de mână:

„Te iubesc, tataie! Nu te vom uita niciodată!”

Clubul Dinamo este în doliu după pierderea suferită

Clubul Dinamo a transmis că va acoperi toate cheltuielile legate de înmormântare, inclusiv costurile sicriului. În aceeași capelă se află depus și Robert Pârvu, fost sportiv al clubului, decedat la 33 de ani în urma unui infarct. Un apropiat al celor doi a rememorat legătura lor cu clubul și comunitatea:

„Robert a făcut box vreo 7-8 ani, tot la Dinamo. A fost campion național de juniori. Noi stăm în același cartier cu nea Covaciu, nea Gogu, ne cunoșteam bine, vorbeam, ne mai aducea mingi de fotbal. Amândoi au fost la Dinamo, acum sunt în aceeași capelă. Dumnezeu să-i odihnească!”

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Mesajul transmis de soțul Oanei Adiaconiței, designera care a murit din cauza unei boli nemiloase. Ți se rupe sufletul!

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