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Explozie în Galați! Un bărbat de 43 de ani a ajuns la spital

De: David Ioan 02/08/2026 | 18:03
Explozie în Galați! Un bărbat de 43 de ani a ajuns la spital
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Un bărbat de 43 de ani a fost rănit duminică în urma unei explozii produse de o butelie într-un apartament din cartierul Micro 16, din municipiul Galați. Deflagrația a avut loc în interiorul locuinței și a provocat arsuri vizibile la nivelul feței și mâinilor, iar victima era conștientă în momentul în care echipajele de intervenție au ajuns la fața locului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” Galați, bărbatul a fost evaluat imediat de paramedici, stabilizat și pregătit pentru transport către unitatea medicală, unde urma să primească investigații suplimentare și tratament adecvat.

„În cursul zilei de astăzi, echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «General Eremia Grigorescu» al judeţului Galaţi au intervenit pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unei deflagraţii la o butelie. În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat în vârstă de 43 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feţei şi al mâinilor. Acesta era conştient, a primit îngrijiri medicale la faţa locului şi a fost transportat la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate”, a transmis Instituţia.

Un bărbat din Galaţi a fost rănit în urma unei explozii

La intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD cu medic, care au acordat primul ajutor și au asigurat zona pentru a preveni eventuale riscuri suplimentare. După finalizarea operațiunilor, pompierii au încheiat misiunea, iar autoritățile urmează să stabilească modul exact în care s-a produs explozia, inclusiv dacă butelia prezenta defecțiuni sau dacă manipularea acesteia a fost făcută în condiții improprii.

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