Doliu în politică! A murit Ștefan Sângeorzan, fostul primar al comunei Feldru

Doliu în Bistrița-Năsăud după dispariția fostului primar al comunei Feldru, Ștefan Sângeorzan, care a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, la 65 de ani. Acesta fusese internat timp de o săptămână la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde starea sa s-a agravat.

Ștefan Sângeorzan a condus administrația locală din Feldru timp de 12 ani, între 2000 și 2012. După finalizarea mandatului, s-a întors la CFR, locul în care și-a încheiat activitatea profesională în 2021. La pensionare, a publicat un mesaj care astăzi este privit cu o încărcătură emoțională aparte:

„Am muncit de când mă știu, fiind copil orfan de la 13 ani, a trebuit să muncesc și sper să muncesc până la sfârșitul vieții. Pe cartea de muncă am 43 de ani, 3 luni și 12 zile. Am zis, ajunge. Toată viața am lucrat cu oamenii și pentru oameni. Mulți, foarte mulți mi-au fost și mi-au rămas prieteni. Cer iertare că nu-i pot nominaliza pe toți, dar tuturor, absolut tuturor le mulțumesc că m-au răbdat, m-au înțeles și le cer respectuos iertare dacă le-am greșit cu ceva”.

Fostul primar Ștefan Sângeorzan a murit la 65 de ani

În ultimii ani, fostul edil era prezent în mediul online, promovând locurile și oamenii din județul Bistrița-Năsăud. Viața i-a fost însă marcată de o tragedie, după ce soția sa, bolnavă de cancer, a murit în iunie 2024. Cei doi aveau trei copii: doi băieți și o fată.

Vestea morții sale a generat numeroase reacții de regret din partea celor care l-au cunoscut. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a transmis un mesaj în care a subliniat impactul pe care Sângeorzan l-a avut asupra comunității:

„Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a fostului primar al comunei Feldru, Ștefan Sîngeorzan. Nu îmi vine să cred că scriu despre el la trecut, dar acest om a iubit oamenii, comunitatea, locurile din județ și s-a implicat pentru a face bine. Prin tot ceea ce a făcut, a lăsat o amprentă asupra comunei Feldru și asupra celor care l-au cunoscut. În astfel de momente, cuvintele sunt prea puține pentru a alina durerea. Gândurile mele se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către întreaga comunitate din Feldru care pierde astăzi un om ce și-a dedicat o parte importantă din viață comunității. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace și să dăruiască putere și mângâiere tuturor celor care îl plâng. Sincere condoleanțe!”

Și deputatul Daniel Suciu a transmis un mesaj de rămas bun, evocând prietenia care îi lega:

„Rămas bun, Ștefan Sîngeorzan! Un gând din suflet pentru plecarea prietenului nostru Fane, un gând de mângâiere pentru familia lui și un gând de solidaritate pentru comunitatea din Feldru. Mă rog pentru sufletul lui plecat în lumea celor drepți chiar în ziua de naștere a răposatei sale soții, Lenuța. Dumnezeu să-i dea liniște și pace, iar familiei îndoliate multă mângâiere!”

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