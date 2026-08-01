Această tânără de 27 de ani a fost dată dispărută pe 25 iulie 2026. Ireal unde a fost găsită după 6 zile

O tânără de 27 de ani, model aflat în vacanță la Belgrad, a fost găsită moartă după aproape o săptămână de la dispariție. Trupul ei, secționat și ascuns într-o valiză, a fost descoperit într-un canal din zona Vizelj, după ce localnicii au observat bagajul abandonat și au alertat autoritățile. Rămășițele au fost identificate cu ajutorul unui câine de poliție.

Lyudmila Turkova plecase în seara de 25 iulie să „se întâlnească cu niște prieteni” într-un club de noapte din capitala Serbiei, însă nu s‑a mai întors. La scurt timp după ora 23, a trimis un ultim mesaj familiei, apoi a dispărut.

Lyudmila a fost găsită moartă

Ancheta a avansat rapid după ce imaginile CCTV au surprins-o pe Turkova intrând într-un apartament din Borca la 5:30 dimineața, ținându-se de mână cu un bărbat. Surse din poliție spun că tânăra părea „zâmbitoare”, iar cei doi erau „veseli și relaxați”. Exact 24 de ore mai târziu, același individ este filmat ieșind din clădire cu o valiză grea, învelită în material, despre care anchetatorii cred că ascundea trupul victimei.

Un cetățean turc de 25 de ani, identificat prin inițialele K.E., a fost reținut pe aeroportul Nikola Tesla în timp ce încerca să părăsească Serbia. El este considerat principalul suspect în cazul de omor. Autoritățile cred că tânăra a fost ucisă în zorii zilei de 26 iulie, în apartamentul închiriat din Borca.

„Trupul a fost trimis la Institutul de Medicină Legală, unde cauza morții va fi stabilită în urma autopsiei”.

În anunțul de dispariție, Turkova era descrisă ca având aproximativ 1,55 metri înălțime, păr blond și lung, un piercing în nas și tatuaje distinctive: doi șerpi pe partea frontală a coapsei stângi, un desen caligrafic amplu pe partea inferioară a piciorului drept și tatuaje în stil japonez pe umeri.

Originară din Sankt Petersburg, ea lucrase ca promoter, barman și model de body‑art și se afla în Serbia pentru o vacanță de două săptămâni.

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