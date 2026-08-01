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Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt

De: David Ioan 01/08/2026 | 19:23
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, perfect pentru a-ncheia sâmbăta cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Doi prieteni la o bere:

– Parcă ziceai că te însori cu Mariana, nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?

– Ne-am despărțit.

– De ce?

– Păi am agățat o gagicuță în oraș, m-a văzut cu ea și m-a întrebat cine era. Și eu, atunci, repede, ce era să-i zic? I-am spus că era vară-mea.

– Excelentă idee!! Și?

– Era vară-sa…

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Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă

Un tată le spune copiilor lui:

— După ce dispar eu, dărâmați casa și sub fundație veți găsi o cutie metalică. Înăuntru veți găsi tot ce vă trebuie ca să trăiți confortabil.

Șase luni mai târziu, tatăl moare. Copiii îl îngroapă chiar în ziua aceea.

A doua zi, dărâmă casa și găsesc cutia. O deschid și găsesc o scrisoare pe care scrie:

„Dacă sunteți bărbați adevărați, construiți-vă singuri casa.”

Şurubul

O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:

– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.

– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!

După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.

– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.

– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!

Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:

– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!

Bulă şi paharele

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

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