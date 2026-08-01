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BANCUL ZILEI | Pe un șantier vine o comisie de inspecție

De: Elisa Tîrgovățu 01/08/2026 | 15:41
BANCUL ZILEI | Pe un șantier vine o comisie de inspecție
BANCUL ZILEI | Pe un șantier vine o comisie de inspecție
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Este momentul perfect pentru câteva clipe de relaxare și voie bună, iar CANCAN.RO vine în întâmpinarea cititorilor cu o porție de umor. Pentru prima zi din luna august, am pregătit un banc care promite să aducă zâmbete și să schimbe atmosfera. De această dată, povestea ne poartă pe un șantier, acolo unde o comisie de control vine în inspecție, iar situația ia o întorsătură neașteptată.

Pe un șantier vine o comisie de inspecție. Șeful de șantier le spune lucrătorilor:

– Orice s-ar întâmpla, reacționați de parcă așa trebuia să fie.

Vine comisia, începe să inspecteze. Deodată cade un zid. Un lucrător, bucuros se uită la ceas:

– Două și cincisprezece! Exact ca în grafic!

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Două mame stau de vorbă

– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!
– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

Soţia pleacă de acasă în interes de serviciu

Soţul îl scoală pe copilaş de dimineaţă, îi face micul dejun şi îl ia de mână să-l ducă la grădiniţă.
La grădiniţă educatoarea îi spune tatălui că acest copil îi este necunoscut.
Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia.
Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:
– Tăticule, încă o grădiniţă şi gata, că întârzii la şcoală!

„Se plânge maică-ta că nu o asculți”

Măi, copile, se plânge maică-ta că vorbeşte cu tine şi tu n-o asculţi!
-Păi să vezi, tăticule…
-Lasă scuzele! Spune-mi cum reuşeşti?!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

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