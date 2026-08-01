Ce poți să cumperi cu 15 lei, într-o autoservire din Eforie Nord? Experiment realizat de tânăra din imagine

În plin sezon estival, când prețurile de pe litoral sunt subiect de scandal an de an, o tânără a decis să testeze pe cont propriu cât de departe o pot duce 15 lei într-o autoservire din Eforie Nord. Fără trucuri sau oferte speciale ci doar o sumă fixă și curiozitatea de a vedea dacă poți mânca ceva decent cu banii pe care mulți turiști îi consideră insuficienți pentru o masă la mare.

Experimentul ei a devenit rapid viral, tocmai pentru că atinge una dintre cele mai discutate teme ale verii: raportul dintre preț și calitate în stațiunile românești.

Ce poți să cumperi cu 15 lei, într-o autoservire din Eforie Nord?

Tânăra își începe filmarea direct și fără ocolișuri, explicându-și intenția:

„Am doar 15 lei și vreau să văd ce pot mânca la autoservire în Eforie Nord. Avem 3 mici, la doar 15 lei. Şi ia uite ce suculenţi și proaspeţi sunt. Ție cum ți se par prețurile? Ți se pare un preț corect pentru 3 mici?”.

Fără dramatizare sau exagerări, aceasta arată porția primită, insistând pe faptul că produsul arată surprinzător de bine pentru suma plătită.

Într-un context în care mulți turiști se plâng că o masă obișnuită ajunge ușor la 50–70 de lei, descoperirea ei pare aproape ieșită din tipar.

Experiment realizat de tânăra din imagine

Experimentul a stârnit reacții diverse. Unii internauți au apreciat transparența și simplitatea testului, considerând că 15 lei pentru trei mici este un preț rezonabil, mai ales într-o stațiune aglomerată. Alții au comentat că, deși porția este accesibilă, nu poate fi considerată o masă completă, iar autoservirile de pe litoral rămân în continuare scumpe la alte preparate.

Totuși, videoclipul a reușit să deschidă o discuție reală despre modul în care turiștii pot găsi alternative mai ieftine, dacă sunt dispuși să caute și să compare ofertele.

CITEŞTE ŞI: Cele mai ieftine insule din Grecia pentru o vacanță. Cei mai mulți români vin aici cu mașina

Mircea și Alina au rezervat un concediu „ultra all-inclusive” într-un hotel de 4 stele din Sunny Beach. Când au văzut cum arată camera și ce au primit să mănânce, au regretat imediat alegerea făcută