Acasă » Știri » Valentin Sanfira, ipostază rară la bustul gol. Fostul soț al Codruței Filip și-a pus fanele pe jar

Valentin Sanfira, ipostază rară la bustul gol. Fostul soț al Codruței Filip și-a pus fanele pe jar

De: Emanuela Cristescu 01/08/2026 | 17:22
Valentin Sanfira și-a încins fanele! S-a afișat la bustul gol și a atras toate privirile
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Valentin Sanfira a reușit din nou să atragă toate privirile, iar fanele au avut nevoie de doar câteva secunde ca să ia cu asalt secțiunea de comentarii. Artistul s-a afișat într-o ipostază cu care nu și-a obișnuit prea des admiratoarele, iar imaginile au început imediat să circule în mediul online.

Cu bustul gol și hotărât să pună gospodăria la punct, cântărețul s-a filmat în timp ce tundea iarba din curtea casei, iar imaginile au fost suficiente pentru a stârni un adevărat val de reacții. Internautelor nu le-a scăpat nicio secundă din apariția artistului, iar comentariile au curs fără oprire.

Valentin Sanfira și-a încins fanele!

Deși este obișnuit să fie admirat pe scenă, de această dată Valentin Sanfira le-a oferit urmăritorilor o imagine complet diferită. Relaxat, zâmbitor și fără pic de fițe, artistul și-a văzut liniștit de treabă, demonstrând că nu fuge de muncile gospodărești.

Valentin Sanfira și-a încins fanele! S-a afișat la bustul gol și a atras toate privirile
Valentin Sanfira și-a încins fanele! S-a afișat la bustul gol și a atras toate privirile

Curtea generoasă de care se ocupă constant i-a dat din nou de lucru în acest weekend, iar el a decis să împărtășească momentul cu cei care îl urmăresc.

„La muncă mă ajută și pe mine cineva? Doar like și inimioare. Vă aștept!”, a scris Valentin Sanfira, pe Instagram.

În timp ce imaginile au făcut senzație în online, artistul continuă să fie prezent și pe micile ecrane. Publicul îl poate urmări în emisiunea „Poftiți la noi – Poftiți la întrecere”, filmată în urmă cu aproximativ un an, pe vremea când încă forma un cuplu cu Codruța Filip.

Chiar dacă între timp cei doi au divorțat, imaginile surprinse atunci îi arată împreună, iar mulți telespectatori au remarcat apropierea și chimia dintre ei.

A fost la un pas de moarte

În cadrul emisiunii, Valentin Sanfira a făcut și o mărturisire care i-a impresionat pe cei din fața televizoarelor. Artistul a povestit că există un episod din trecut care i-a schimbat complet modul de a privi viața. A fost la un pas să își piardă viața într-un accident grav, iar de atunci a rămas cu o teamă pe care nu a reușit nici acum să o învingă.

„Vai, ce era să mă înec! (…) Eu, vă spun sincer, nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască.

Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă”, a povestit Valentin Sanfira.

Chiar dacă e mereu cu zâmbetul pe buze, artistul a recunoscut că experiența prin care a trecut l-a marcat profund. Astăzi încearcă să se bucure de fiecare clipă, fie că este pe scenă, în fața camerelor de filmat sau acasă, ocupându-se de treburile gospodărești.

VEZI ȘI: Relația dintre Valentin Sanfira și noua iubită e din ce în ce mai serioasă! Imaginile s-au viralizat

Ce ascunde, de fapt, Valentin Sanfira în spatele aparențelor. Artistul a dezvăluit motivul fericirii sale

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Luis Gabriel și Haziran au dezvăluit sexul celui de-al treilea copil! Ce nume special au ales
Știri
Luis Gabriel și Haziran au dezvăluit sexul celui de-al treilea copil! Ce nume special au ales
Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Fratele interlopului, anunț de ultimă oră: ”A plecat un om care a contribuit la construirea unui imperiu”
Știri
Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Fratele interlopului, anunț de ultimă oră: ”A plecat un om care a…
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică
Mediafax
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să...
Cum arată DIANA ȘOȘOACĂ după accident. Primele imagini cu președintele S.O.S. România
Gandul.ro
Cum arată DIANA ȘOȘOACĂ după accident. Primele imagini cu președintele S.O.S. România
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”
Adevarul
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers...
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
Digi24
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu...
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Mediafax
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa”
Click.ro
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri...
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
Digi 24
Semnalizarea în sensul giratoriu: Greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile...
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Digi24
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor.ro
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Cum arată DIANA ȘOȘOACĂ după accident. Primele imagini cu președintele S.O.S. România
Gandul.ro
Cum arată DIANA ȘOȘOACĂ după accident. Primele imagini cu președintele S.O.S. România
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
Bancul sfârșitului de săptămână | Cine este Mariana, de fapt
De ce a refuzat Alchimistul Cafelei să fie ispită la Insula Iubirii. După ce a devenit viral pe TikTok, ...
De ce a refuzat Alchimistul Cafelei să fie ispită la Insula Iubirii. După ce a devenit viral pe TikTok, fanele l-au asaltat!
Luis Gabriel și Haziran au dezvăluit sexul celui de-al treilea copil! Ce nume special au ales
Luis Gabriel și Haziran au dezvăluit sexul celui de-al treilea copil! Ce nume special au ales
Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Fratele interlopului, anunț de ultimă oră: ”A plecat un ...
Când va fi înmormântat Tudor Spoitoru. Fratele interlopului, anunț de ultimă oră: ”A plecat un om care a contribuit la construirea unui imperiu”
Dacă suferi de aceste boli, nu ai voie să conduci! Mulți români nu știu că pot rămâne fără permis
Dacă suferi de aceste boli, nu ai voie să conduci! Mulți români nu știu că pot rămâne fără permis
Angela Rusu și-a făcut 3 operații estetice într-o singură zi! Ireal cum arată acum
Angela Rusu și-a făcut 3 operații estetice într-o singură zi! Ireal cum arată acum
Vezi toate știrile