Valentin Sanfira, ipostază rară la bustul gol. Fostul soț al Codruței Filip și-a pus fanele pe jar

Valentin Sanfira a reușit din nou să atragă toate privirile, iar fanele au avut nevoie de doar câteva secunde ca să ia cu asalt secțiunea de comentarii. Artistul s-a afișat într-o ipostază cu care nu și-a obișnuit prea des admiratoarele, iar imaginile au început imediat să circule în mediul online.

Cu bustul gol și hotărât să pună gospodăria la punct, cântărețul s-a filmat în timp ce tundea iarba din curtea casei, iar imaginile au fost suficiente pentru a stârni un adevărat val de reacții. Internautelor nu le-a scăpat nicio secundă din apariția artistului, iar comentariile au curs fără oprire.

Valentin Sanfira și-a încins fanele!

Deși este obișnuit să fie admirat pe scenă, de această dată Valentin Sanfira le-a oferit urmăritorilor o imagine complet diferită. Relaxat, zâmbitor și fără pic de fițe, artistul și-a văzut liniștit de treabă, demonstrând că nu fuge de muncile gospodărești.

Curtea generoasă de care se ocupă constant i-a dat din nou de lucru în acest weekend, iar el a decis să împărtășească momentul cu cei care îl urmăresc.

„La muncă mă ajută și pe mine cineva? Doar like și inimioare. Vă aștept!”, a scris Valentin Sanfira, pe Instagram.

În timp ce imaginile au făcut senzație în online, artistul continuă să fie prezent și pe micile ecrane. Publicul îl poate urmări în emisiunea „Poftiți la noi – Poftiți la întrecere”, filmată în urmă cu aproximativ un an, pe vremea când încă forma un cuplu cu Codruța Filip.

Chiar dacă între timp cei doi au divorțat, imaginile surprinse atunci îi arată împreună, iar mulți telespectatori au remarcat apropierea și chimia dintre ei.

A fost la un pas de moarte

În cadrul emisiunii, Valentin Sanfira a făcut și o mărturisire care i-a impresionat pe cei din fața televizoarelor. Artistul a povestit că există un episod din trecut care i-a schimbat complet modul de a privi viața. A fost la un pas să își piardă viața într-un accident grav, iar de atunci a rămas cu o teamă pe care nu a reușit nici acum să o învingă.

„Vai, ce era să mă înec! (…) Eu, vă spun sincer, nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască. Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă”, a povestit Valentin Sanfira.

Chiar dacă e mereu cu zâmbetul pe buze, artistul a recunoscut că experiența prin care a trecut l-a marcat profund. Astăzi încearcă să se bucure de fiecare clipă, fie că este pe scenă, în fața camerelor de filmat sau acasă, ocupându-se de treburile gospodărești.

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Ce ascunde, de fapt, Valentin Sanfira în spatele aparențelor. Artistul a dezvăluit motivul fericirii sale