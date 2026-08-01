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Dacă suferi de aceste boli, nu ai voie să conduci! Mulți români nu știu că pot rămâne fără permis

De: David Ioan 01/08/2026 | 18:29
Dacă suferi de aceste boli, nu ai voie să conduci! Mulți români nu știu că pot rămâne fără permis
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În ultimii ani, mai multe incidente rutiere au readus în discuție o temă ignorată mult timp: anumite afecțiuni medicale pot duce la suspendarea sau chiar pierderea permisului de conducere. Deși mulți șoferi cred că doar alcoolul, drogurile sau abaterile grave din trafic îi pot lăsa fără dreptul de a conduce, legislația românească include și situații în care starea de sănătate devine incompatibilă cu șofatul.

Legislația stabilește clar condițiile medicale necesare pentru obținerea și menținerea permisului, prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010, armonizat cu directivele europene. În plus, OUG 195/2002 prevede că persoanele care nu mai îndeplinesc criteriile medicale pot fi declarate inapte, ceea ce permite autorităților să suspende temporar dreptul de a conduce sau să îl anuleze definitiv dacă afecțiunea nu poate fi controlată.

Bolile care îți pot lua permisul

Diabetul zaharat nu duce automat la pierderea permisului, însă episoadele severe de hipoglicemie pot transforma șofatul într-un risc major. Scăderea bruscă a glicemiei poate provoca amețeli, confuzie, reflexe întârziate sau pierderea cunoștinței. De aceea, persoanele aflate sub tratament cu insulină sunt sfătuite să își verifice glicemia înainte de a porni la drum, mai ales în condiții de trafic intens sau pe trasee lungi.

Epilepsia rămâne una dintre afecțiunile care impun cele mai stricte reguli. Pentru a obține sau reînnoi permisul, persoanele diagnosticate trebuie să demonstreze o perioadă fără crize, confirmată de medicul neurolog.

O criză apărută în timpul condusului poate pune în pericol atât șoferul, cât și ceilalți participanți la trafic. În aceeași categorie intră și unele boli cardiovasculare, precum insuficiența cardiacă severă, tulburările grave de ritm sau angina instabilă, care pot provoca episoade de sincopă și necesită întreruperea temporară a condusului până la stabilizarea stării de sănătate.

Vederea este un criteriu esențial pentru siguranța rutieră, iar afecțiuni precum cataracta avansată, glaucomul sever sau reducerea semnificativă a câmpului vizual pot duce la declararea inaptitudinii pentru șofat. În unele cazuri, permisul poate fi menținut doar cu obligativitatea purtării ochelarilor sau lentilelor de contact.

Lista ignorată de mulți șoferi

Pe lista riscurilor se află și apneea obstructivă în somn, care poate provoca somnolență accentuată în timpul zilei și episoade de adormire involuntară la volan, motiv pentru care, fără tratament adecvat, permisul poate fi suspendat.

Tulburările psihice severe, precum psihozele sau formele necontrolate de schizofrenie, pot afecta capacitatea de reacție și decizie în trafic. Dacă un șofer ascunde o afecțiune incompatibilă cu condusul și aceasta contribuie la producerea unui accident, consecințele pot fi administrative, civile sau chiar penale, iar permisul poate fi retras. Pentru șoferii profesioniști, controalele medicale sunt mai riguroase, având în vedere responsabilitatea crescută pe care o implică transportul de persoane sau mărfuri.

Specialiștii subliniază că majoritatea persoanelor cu boli cronice pot conduce în siguranță dacă urmează tratamentul prescris și își monitorizează atent starea de sănătate. Problemele apar atunci când simptomele sunt ignorate, tratamentul este întrerupt sau afecțiunea evoluează necontrolat.

Evaluările medicale periodice nu sunt simple formalități, ci instrumente esențiale pentru prevenirea accidentelor și protejarea tuturor celor aflați în trafic.

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