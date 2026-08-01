Mesajul transmis de soțul Oanei Adiaconiței, designera care a murit din cauza unei boli nemiloase. Ți se rupe sufletul!

Oana Adiaconiței, creatoarea care a impresionat prin proiectul realizat pentru Anca Molnar, s‑a stins pe 27 iulie, după o luptă lungă și grea cu cancerul. Dispariția ei a lăsat în urmă o familie devastată și o comunitate întreagă care a urmărit cu speranță evoluția ei. La cinci zile după moartea designeriței, pe profilul ei de Facebook a apărut un mesaj care a emoționat profund pe toți cei care l-au citit.

Pe pagina regretatei a fost publicată o fotografie în care Oana apare alături de soțul ei și cei doi copii. Bărbatul, vizibil copleșit de durere, a transmis un mesaj amplu de recunoștință către toți cei care i-au fost alături în perioada în care soția sa se lupta cu boala, dar și după dispariția acesteia.

Mesajul apărut pe profilul Oanei Adiaconiței la cinci zile după ce a murit

El a vorbit despre oamenii care au sprijinit familia, despre bunătatea lor și despre modul în care au reușit să le ofere putere într-un moment în care totul părea imposibil.

„În lume există puțini oameni de acest fel: simpatici, sinceri și sensibili. La urma urmei, astfel de oameni oferă altora speranță și ajutor dezinteresat, astfel de oameni îi fac pe ceilalți mai puternici și mai amabili. Sunt recunoscător pentru ajutor, receptivitate, bunătate și implicare, și vrea să vă mulțumesc sincer pentru tot și să vă exprim mulțumirea pentru că ați putut să mă sprijiniți și să mă ajutați, și să-mi întindeți o mână de ajutor. Emoțiile care mă copleșesc provoacă o dorință foarte sinceră de a vă mulțumi pentru prietenie și credință, pentru dragoste și sprijin, pentru înțelegerea sufletului, pentru sinceritatea sentimentelor, pentru generozitatea caracterului și, prin cuvinte de recunoștință, vă mulțumesc pentru susținere și amabilitate, răbdare și ajutor. Vă doresc ca toate lucrurile bune pe care mi le-ați oferit să se întoarcă înzecit, astfel încât viața voastră să fie formată din drumuri bune, oameni buni și zile fericite, să fiți răsplătiți cu tot ce este mai bun, luminos și amabil pentru bunătatea sufletului și a inimilor voastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a scris soțul Oanei Adiaconiței.

Oana Adiaconiței, răpusă de cancer

Moartea Oanei a venit la scurt timp după dispariția Ancăi Molnar, make‑up artista care a pierdut aceeași luptă în vara lui 2024. Oana fusese cea care realizase pentru Claudiu Molnar o decorațiune din rășină, în care a integrat obiecte folosite de Anca, inclusiv masca ei oncologică. Legătura dintre cele două femei, ambele răpuse de aceeași boală, a fost resimțită puternic de familiile lor.

Ziua înmormântării Oanei a coincis cu ziua în care Anca Molnar ar fi trebuit să își sărbătorească aniversarea. Claudiu Molnar a remarcat această suprapunere și a transmis un mesaj încărcat de emoție, în care a vorbit despre semnificația acestor momente și despre felul în care destinul pare uneori să lege oameni prin simboluri greu de explicat.

„Nu cred că este o simplă întâmplare faptul că Oana este condusă pe ultimul drum chiar în ziua ta de naștere, iar slujba începe la ora 11:00. Data de 11.06 a rămas pentru totdeauna întipărită în sufletele noastre, fiind ziua care ne-a marcat pe viață. Sunt coincidențe pe care mintea nu le poate explica, dar pe care inima le simte altfel. Îmi place să cred că, de ziua ta, cerul a mai primit un suflet care ți-a purtat numele în inimă aici, pe pământ. Că v-ați întâlnit, că i-ai zâmbit și că i-ai mulțumit pentru darul pe care ți l-a făcut prin arta și iubirea ei. Noi, cei rămași aici, vă vom păstra pe amândouă în suflet și în rugăciuni. Pentru că oamenii pleacă din lumea aceasta, dar iubirea, binele și amintirea lor nu pleacă niciodată. La mulți ani, îngerul meu!”, a transmis Claudiu Molnar.

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