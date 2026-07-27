Mesajul de adio al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară

Oana Adiaconiței, cunoscută pentru pasiunea cu care realiza obiecte decorative personalizate și pentru implicarea sa în proiecte cu încărcătură emoțională, a încetat din viață după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

În ultimele luni, starea sa s-a deteriorat, însă apropiații spun că și-a păstrat speranța până în ultimele clipe. Chiar dacă trecea prin momente dificile, Oana nu a renunțat la activitatea care a făcut-o cunoscută în mediul online și a continuat să creeze decorațiuni apreciate de cei care îi urmăreau munca.

Mesajul de adio al Oanei Adiaconiței

Povestea sa a impresionat numeroși români, mai ales după ce a realizat un omagiu dedicat Ancăi Molnar, make-up artista din Timișoara care a murit anul trecut în urma unei boli cumplite. Gestul Oanei a fost considerat unul de o sensibilitate aparte, iar creația sa a emoționat profund familia și pe cei care au cunoscut-o pe Anca.

Din păcate, destinul celor două femei pare să fi fost unul asemănător. La fel ca Anca Molnar, și Oana Adiaconiței a dus o luptă dificilă cu boala, sperând până în ultima clipă că va reuși să o învingă. Din nefericire, starea ei de sănătate s-a agravat, iar organismul nu a mai putut face față.

Înainte de moarte, pe pagina sa de Facebook a fost publicat un mesaj prin care își lua rămas-bun de la oamenii care i-au fost alături de-a lungul anilor. Textul a fost distribuit rapid și a stârnit un val de emoție în mediul online, fiind însoțit de sute de reacții și comentarii din partea celor care au cunoscut-o sau care i-au apreciat creațiile.

„Îmi cer iertare dacă v-am greșit și vă spun ADIO, prieteni. Să vă aduceți aminte de mine așa cum eram eu, pentru că m-ați încurajat în orice moment al vieții mele. ADIO, lume!!!”, a spus Oana Adiaconiței.

Problemele de sănătate i-au schimbat radical viața. În ciuda tratamentelor și a speranței că va reuși să se recupereze, evoluția bolii a fost una nefavorabilă. Cu toate acestea, nu și-a abandonat pasiunea și a continuat să lucreze atât cât i-a permis starea fizică, transformând fiecare creație într-o dovadă de curaj și determinare.

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