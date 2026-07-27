Un nou membru în familia lui Culiță Sterp?! Mesajul transmis de mama Geta a făcut furori: „O să mai avem un nepoțel”

Este cunoscut faptul că mama Geta se numără printre cele mai active și urmărite persoane din mediul online. Aceasta publică frecvent imagini și videoclipuri din viața de zi cu zi, împărtășind atât momente fericite, cât și situații mai dificile. De această dată, însă, o postare recentă a atras imediat atenția internauților și a stârnit numeroase reacții.

Îndrăgită de public pentru naturalețea și implicarea sa în viața familiei, mama Geta este admirată și pentru faptul că a reușit să păstreze o familie numeroasă unită. Bucuria ei este cu atât mai mare atunci când casa se umple de copii și nepoți, iar fiecare nou eveniment de familie reprezintă un motiv de sărbătoare.

Recent, aceasta a vorbit cu entuziasm despre venirea unui nou membru în familie, moment pe care l-a împărtășit și cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Mama Geta a postat un videoclip în care a surprins o barză pe acoperișul garajului. Mai mult decât atât, ea a asociat imediat situația cu celebra superstiție conform căreia familia se va mări cu un membru, iar acum așteaptă să vadă dacă se va îndeplini sau nu.

„O să mai avem un nepoțel. Uite barza pe garaj. Cine și de unde vine cu nepoțelul? Niciodată nu am văzut aici, pe acoperiș. A venit barza! Nu știu ce ne aduce barza”, a transmis mama Geta.

Culiță Sterp, mesaj acid la adresa mamei sale

Artistul petrece câteva zile de relaxare alături de fratele său, Iancu Sterp, și de Daniel Aloman. În această deplasare li s-a alăturat și tatăl lor, care a profitat de ocazie pentru a merge la o clinică de specialitate unde și-a rezolvat problemele dentare.

Pe parcursul vacanței, cântărețul de petrecere a publicat mai multe filmări pe rețelele de socializare. Într-una dintre ele tatăl său le-a împărtășit urmăritorilor câteva gânduri. Imaginile au fost urmărite și de Mama Geta, care nu a rămas indiferentă și a lăsat un comentariu la postare.

Mesajul acesteia nu a trecut neobservat, iar Culiță Sterp a ales să îi răspundă public. Schimbul de replici dintre cei doi a atras atenția fanilor și a stârnit numeroase reacții în mediul online.

„Mama Geta, văd că nu te potolești nici aici la videoclipurile cu tata. Repede comentezi tu că nu e adevărat. Ok. Fii atentă, eu am vorbit cu tata acum și a spus în felul următor, îți spun aici, nu te-am sunat, nu nimic. Data viitoare când venim aici la dinți, să vii și tu, să veniți împreună și vă cazez pe amândoi într-o cameră acolo la piscină și stabilim cine are dreptate. Vă las pe amândoi într-o cameră și dimineața vedem care a avut dreptate. Tedință de consiliu. Ce părere ai despre asta? Accepți? Că el a zis că acceptă.”, a spus Culiță Sterp, pe TikTok.

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