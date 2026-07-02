Motivul pentru care mama Geta nu l-a plăcut pe Daniel Aloman. Ce detalii au ieșit la iveală din căsnicia Ileanei Sterp cu soțul ei

După ce Ileana Sterp și Daniel Aloman au confirmat că au divorțat, tot mai multe detalii despre relația lor au început să iasă la iveală. Deși problemele dintre cei doi existau de mai mult timp, multe dintre semnalele care indicau că mariajul nu mai funcționa au fost trecute cu vederea până acum. Încă de la începutul relației, mama Geta nu și-a privit cu ochi buni viitorul ginere având un motiv bine întemeiat.

În ultimele luni, fanii au observat că Daniel Aloman apărea tot mai rar în fotografiile și clipurile postate de Ileana Sterp pe rețelele de socializare. De asemenea, mutarea influenceriței împreună cu cei doi copii în apropierea mamei sale a alimentat și mai mult zvonurile privind o posibilă despărțire, zvonuri confirmate ulterior chiar de cei doi.

Ce nu i-a plăcut mamei Geta la Daniel Aloman

Odată cu anunțul divorțului, au fost readuse în discuție și mărturisirile făcute în trecut de Ileana Sterp despre reacția mamei sale atunci când l-a cunoscut pe Daniel Aloman. Se pare că mama Geta nu a fost încântată de alegerea fiicei sale, unul dintre motive fiind diferența de înălțime dintre cei doi.

Băbatul este cu câțiva centimetri mai scund decât Ileana, iar acest aspect nu a fost privit cu ochi buni la început de mama vedetei. În timp, însă, ea a înțeles că personalitatea și caracterul sunt mai importante decât aparențele.

De altfel, nu este pentru prima dată când Mama Geta ajunge în centrul atenției din cauza relațiilor cu partenerii copiilor săi. În trecut, au existat tensiuni și între aceasta și Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp din cauze diferite.

„Haha, bună întrebare. La început nu m-a deranjat, dar treptat, da. Și asta datorită oamenilor care ne priveau ciudat și râdeau. Am trecut peste asta și mi-am dat seama că-s prea bine lângă omul meu ca să mă las afectată de ce cred unii și altii. Mamei clar nu i-a plăcut nici ei la început”, scria Ileana Sterp pe rețelele de socializare.

Ileana Sterp s-a mutat din locuința în care trăia alături de Daniel Aloman, Ileana Sterp a explicat că a ales să revină în satul natal pentru a fi mai aproape de mama și frații săi. Ea a precizat că soțul era plecat frecvent din cauza serviciului, iar mutarea i-a oferit sprijinul familiei într-o perioadă importantă.

„Ne-am mutat la țară ca să fiu mai aproape de familia mea. Soțul meu oricum era plecat mereu, cu serviciul. În Sebeș, o aveam pe soacra mea, cu care mă înțeleg foarte bine și mă ajuta, dar aici, la țară, o am pe mama aproape, care stă lângă mine, și pe frații mei. M-am întors în locul natal, unde mă simt foarte bine și asta contează cel mai mult. Casa nu am făcut-o cu scopul să ne mutăm în ea, voiam să facem un punct gastronomic aici, însă planurile s-au schimbat”, a povestit Ileana Sterp după ce s-a mutat de acasă.

CITEȘTE ȘI: Ce a postat Daniel Aloman pe Instagram, după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul

Carmen de la Sălciua, primele declarații după ce Ileana Sterp a anunțat divorțul. Ce spune despre motivul separării: „Nu este simplu pentru niciunul dintre ei!”