Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis și ce studii are. S-a despărțit de iubită după o relație de 10 ani

Emisiunea care va debuta în grila de toamnă a postului PRO TV are concurenți numai unul și unul! Dintre ei face parte și Călin Alexandru Şerban, un antrenor de fitness care își caută jumătatea. Află ce studii are și ce medialii deține!

Cine este Călin Şerban de la Burlacii: Foc în Paradis

Tânărul în vârstă de 31 de ani locuiește în București și lucrează ca antrenor de fitness și kinetoterapeut. Acesta a studiat Kinetoterapie și Motricitate Specială de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) din București, fiind vorba despre un program de studii organizat în cadrul Facultății de Kinetoterapie.

A absolvit în 2019 și poate practica recuperarea medicală sau reabilitarea fizică a sportivilor. Potrivit profilului său de Instagram, practică și „dry needling” (puncționarea uscată), o tehnică modernă de fizioterapie și recuperare medicală.

Cu ajutorul unor ace fine și sterile, acesta lucrează pentru a dezactiva nodulii de tensiune musculară care apar la anumite persoane, din varii motive. Efectul terapeutic se bazează pe stimularea mecanică a țesutului, potrivit kinetic.ro.

Ce medalie deține Călin Şerban de la PRO TV

În anul 2024, Călin Alexandru Șerban a participat în cadrul competiției Overall Men’s Physique Novice Champion, o competiție de culturism și fitness. Aici a obținut primul loc la categoria Novice class B, primul loc la Novice Overall Champion și locul 3 la Open class C.

„Închei acest sezon cu un loc 4 la categoria Men’s Physique Novice, la Romania Muscle Fest Pro, într-o competiție cu sportivi foarte bine pregătiți și condiționați fizic. Sunt foarte mândru de clasarea mea și abia aștept să mă perfecționez și să-mi îmbunătățesc fizicul. Îi mulțumesc enorm lui Marius Florentin pentru că m-a pregătit în această perioadă și, de asemenea, pentru că a crezut în mine. Este timpul să mă relaxez și să mă concentrez asupra celorlalte responsabilități ale mele. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și ne vedem în următorul sezon”, a scris acesta pe Instagram, în noiembrie 2024.

De ce a acceptat provocarea din Turcia

Călin se află la prima sa experiență în cadrul unei emisiuni TV și a venit să-și caute iubirea, după ce a avut o relație de lungă durată – 10 ani – care s-a destrămat. Concurentul susține că nu are o strategie anume care să-l ajute să pună mâna pe marele premiu, ci vrea să se bucure de toată experiența din Turcia și să se distreze cât mai mult.

Acesta vrea să cunoască oameni noi și, dacă se ivește ocazia, să se îndrăgostească! Concurentul a avut o relație de 10 ani care s-a terminat în urmă cu 1 an și patru luni. Consideră că este pregătit pentru a se lăsa „vrăjit” de o altă tânără care va rezona cu el și, dacă se dovedește că este jumătatea lui, poate să facă și marele pas!

Cum se descrie Călin Şerban

Concurentul susține că este o persoană sinceră și extrem de descurcăreață, reușind să găsească mai mereu soluții la situațiile în care se află. Preferă să lase lucrurile să decurgă natural, fără să le forțeze și fără să le controleze. Nu se teme să-și arate adevăratul caracter, indiferent de situație.

Călin a recunoscut, pentru PRO TV, că sinceritatea pe care o afișează îi mai aduce și situații neplăcute. Consideră că un defect major al său este faptul că „vorbește gura fără el”, un lucru care ar putea să-i pună bețe în roate în cursa spre marele premiul de 50.000 de euro, am putea zice noi.

Călin Şerban pe rețelele sociale

Antrenorul de fitness are un public restrâns pe rețelele sociale, dar acest lucru se poate schimba odată cu apariția lui la PRO TV. Pe Instagram are aproape 1.900 de urmăritori și pe Facebook 5.700, majoritatea dintre ei fiind pasionați de transformări fizice.

Călin Şerban postează constant imagini cu fizicul său, însoțite de citate motivaționale pentru cei care vor să-și schimbe aspectul, dar nu au curaj sau nu știu de unde să înceapă. Mai publică des clipuri video cu rutina sa de la sală, unde la arată urmăritorilor cum se menține în formă.

În timpul liber, Călin de la „Burlacii: Foc în Paradis” adoră să călătorească. Preferă vacanțele exotice, cum ar fi în Grecia sau Thailanda – unde-și poate etala trupul sculptat la soare, sau vacanțele de iarnă, unde adoră să schieze.

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