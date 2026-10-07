Cea mai mare frică a lui Cătălin Măruță a ieșit la iveală! „Lucrurile acestea se observă și nu”

Cătălin Măruță a dezvăluit care este lucrul de care se teme cel mai tare! Prezentatorul Antena 1 și-a lăsat pentru o clipă imaginea de vedetă la o parte și a făcut o confesiune cât se poate de personală. Iar răspunsul are legătură chiar cu cei mai importanți oameni din viața lui.

Ani la rând, Măruță a avut propriile temeri. Una dintre ele era legată de părinții săi și de dorința de a nu-i dezamăgi. Numai că timpul a schimbat complet lucrurile. Astăzi, frica lui cea mai mare este alta și are un nume clar: copiii săi.

Cea mai mare frică a lui Cătălin Măruță!

Prezentatorul este tatăl unui băiat și al unei fete, pe care îi are împreună cu Andra. Iar odată cu maturizarea copiilor săi, și perspectiva lui asupra rolului de părinte s-a schimbat.

Măruță a explicat că, dacă în trecut cea mai mare grijă a lui era să nu-și dezamăgească părinții, astăzi se teme de același lucru în relația cu propriul său fiu și cu fiica sa. Pentru prezentator, gândul că ar putea să-i dezamăgească pe cei doi este cea mai mare frică.

„Cred că înainte era frica să nu-i dezamăgesc pe părinți, iar acum cred că este frica să nu-i dezamăgesc pe copii. Mi se pare că întotdeauna, părinții se transformă, ușor-ușor, în copii, iar copiii se transformă, ușor-ușor, în adulți, iar discuțiile mele cu fii-mea zici că sunt discuțiile mele cu mama”, a declarat Cătălin Măruță în podcastul moderat de Alessandra Stoicescu.

Copiii au crescut, iar prezentatorul se află acum în postura celui care trebuie să fie, la rândul lui, părintele pe care cei mici se pot baza. Iar pentru Măruță, una dintre cele mai apăsătoare idei este tocmai aceea de a nu le pierde încrederea.

Susține că nu joacă un rol la televizor

Prezentatorul a abordat și felul în care este perceput de oamenii care îl văd la televizor sau pe rețelele sociale. Măruță a spus că nu joacă un rol diferit atunci când apare pe micul ecran și că imaginea construită de public poate fi influențată de frânturi scoase din context.

„Într-un fel ești când ești la televizor și într-un fel ești când te duci pe stradă. Lucrurile acestea se observă și nu, nu am. Adică eu chiar așa sunt. Problema e, de foarte multe ori, percepția pe care pot să o aibă diferită despre tine, pentru că ei văd doar niște fragmențele sau văd doar niște reinterpretări ale altor oameni”, a mai spus prezentatorul TV.

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